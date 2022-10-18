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۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۰

طی سال جاری؛

۱۰ وقف به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در خراسان شمالی ثبت شد

۱۰ وقف به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در خراسان شمالی ثبت شد

بجنورد- مدیرکل اوقاف خراسان شمالی از ثبت ۱۰ مورد وقف به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال در استان طی ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام عظیم آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سال جاری ۱۰ وقف جدید در خراسان شمالی ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف خراسان شمالی ادامه داد: ارزش این موارد به بیش از ۵۰ میلیارد ریال می‌رسد.

وی افزود: این موارد وقف در شهرهای بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، شیروان و فاروج ثبت شده است.

حجت الاسلام آسوده بیان داشت: وقف یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۳ هزار متر مربع شاخص ترین مورد ثبت شده امسال است که با نیت هزینه کرد امور رفاهی دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد انجام شد.

وی در پایان گفت: خراسان شمالی بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ موقوفه دارد.

کد مطلب 5612031

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