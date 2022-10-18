به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه عصر امروز سه‌شنبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از فعالیت هیئت‌های نظریه‌پردازی در ۱۸ سال گذشته ارائه شد.

این هیئت‌ها که به منظور تقویت اندیشه و نظریه‌پردازی در رشته‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و معارف اسلامی تشکیل شده‌اند، جمعی از اندیشمندان و دانشمندان علوم نظری را گرد هم آورده تا در فضای مناظره، گفتگو، ارزیابی و نقد نظریاتی جدید را پدید آورند.

بنابر این گزارش در ۱۸ سال گذشته ۲۸۰ استاد به عضویت شورای علمی این هیئت‌ها درآمده، ۱۲۰۰ استاد در جلسات آن شرکت کرده، ۸۰۰ استاد دیدگاه‌هایشان را در جلسات آن به بحث و بررسی گذاشته‌اند و ۲۲ هزار نفر نیز نظریات خود را در کرسی‌های ترویجی به عنوان بستر طرح و بررسی ایده‌های نو ارائه کرده‌اند.

بر این اساس تاکنون ۱۱۷۵ طرح‌نامه به عنوان نظریه جدید ارائه شده که از این تعداد ۶۸۵ طرح واجد شرایط اولیه نظریه نو بوده و برای ۲۴۳ نظریه اجلاسیه نهایی‌سازی تشکیل شده است. در این میان ۶۳ نظریه حائز شرایط نوآوری بوده و به عنوان نظریات نو در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و معارف اسلامی تصویب شده‌اند.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پس از استماع این گزارش تاکید کردند که در صورت غیرمتمرکز بودن ساز و کار این فرآیند، دانشگاه‌های سراسر کشور و به خصوص دانشگاه‌هایی که در استان‌های پیرامونی کشور قرار دارند، از این بستر به شکل موثرتری بهره‌مند می‌شوند.

دستور بعدی جلسه امروز شورا گنجاندن مناسبت‌های جدید در تقویم کشور بود. بر این اساس اول اردیبهشت به مناسبت سالروز تولد شهید ابراهیم هادی، به عنوان روز شهدای ورزشکار، ۷ آذر به مناسبت شهادت دکتر فخری‌زاده، به عنوان روز نوآوری و فناوری ایران‌ساخت، ۱۳ شهریور به مناسبت روز تولد ابوریحان بیرونی به عنوان روز علوم پایه و روز ۲۵ دی ماه به مناسبت انتشار نامه تاریخی امام راحل در سال ۶۷ به عنوان روز تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی نامگذاری شدند.

همچنین روزهای ۳۱ اردیبهشت به عنوان روز چهارمحال و بختیاری و دومین جمعه مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت آئین مذهبی قالی‌شویان در ضمیمه تقویم ثبت خواهند شد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت آقایان احمد شاکری و میثم نیلی را در هیئت نظارت بر نشر کتاب بزرگسالان تأیید کردند.