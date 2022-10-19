استقبال ریاض و دوحه از تصمیم استرالیا درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، عربستان و قطر از تصمیم استرالیا در باره قدس استقبال کردند.

وزارت خارجه عربستان روز چهارشنبه موضع ریاض را در حمایت از تشدید تلاشهای جامعه بین المللی برای حل عادلانه موضوع فلسطین و برآورده شدن خواسته های ملت فلسطین در برپایی کشور مستقل به پایتختی قدس شرقی مطابق با قطعنامه های بین المللی و طرح صلح عربی دانست.

در این بیانیه وزارت خارجه عربستان از موضع ثابت این کشور در قبال فلسطین دم زد.

از سوی دیگر قطر هم از اقدام استرالیا درباره انصراف از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

وزارت امور خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از اقدام استرالیا در انصراف از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، از دیگر کشورهایی که قدس را پایتخت این رژیم به شمار می‌آورند خواست که متناسب با «اجماع بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل» از این موضوع منصرف شوند.

در این بیانیه ضمن هشدار درباره هرگونه اقدام یکجانبه که اصل راه حل دو کشوری را تضعیف کند، بر موضع ثابت قطر درباره عدالت در پرونده فلسطین و برپایی کشور مستقل فلسطین در سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی تأکید کرده است.

روز یکشنبه «اسکات موریسون»، نخست وزیر استرالیا، تصمیم کشورش در سال ۲۰۱۸ درباره به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی را ملغی اعلام کرد.

این تصمیم با واکنش منفی تل آویو مواجه شده و رژیم صهیونیستی سفیر استرالیا در تل آویو را احضار کرده است.