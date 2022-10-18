اتحادیه عرب از اقدام استرالیا درباره قدس استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه عرب از تصمیم دولت استرالیا مبنی بر عقب نشینی از تصمیم سابق خود پیرامون به رسمیت شناختن قدس غربی به پایتختی رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام «جمال رشدی»، سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب، «احمد ابوالغیط» دبیرکل این اتحادیه از دولت جدید استرالیا به خاطر اقدام برای اصلاح تصمیم دولت سابق این کشور که نشانگر پایبندی به قوانین بین المللی است، تمجید نمود.

سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب همچنین افزود که ابوالغیط امیدوار است دیگر کشورهایی که پیش از این اقدام به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی یا انتقال سفارتخانه‌های خود به قدس کرده بودند با پیروی از استرالیا از این رویکرد خود عقب نشینی کنند.

وی همچنین از شجاعت کانبرا (پایتخت استرالیا) در پایبندی به مبانی عدالت و قانون قدردانی کرد.

سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب در عین حال گفت: راهکار دو دولت همچنان تنها سازوکار مورد توافق و همسو با قوانین بین المللی برای دستیابی به حل و فصل نهایی و عادلانه بین فلسطینی‌ها و اسرائیل است.

گفتنی است استرالیا روز گذشته اعلام کرد که از تصمیم خود مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی منصرف شده است.

این در حالی است که صهیونیست‌ها از تصمیم استرالیا در زمینه انصراف از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم، خشمگین شده اند.

دانی دانون سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این باره گفت: تصمیم استرالیا بیانگر واقعیتی تلخ برای ماست به این معنا که کابینه یائیر لاپید به یک فاجعه برای روابط خارجی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) تبدیل شده است.