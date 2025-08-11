استقبال ریاض از تصمیم استرالیا درباره فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، وزارت خارجه عربستان از تصمیم استرالیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان آمده است: عربستان سعودی از عزم استرالیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و نیز اعلام بررسی از سوی نیوزیلند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال می کند.

وزارت خارجه عربستان بیان کرد: عربستان اجماع بین المللی حامی روند اجرای راهکار دودولتی و برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی را مورد تمجید قرار می دهد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان ضمن تاکید ریاض بر روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین، بر حمایت این کشور از تلاشهای توقف جنگ غزه که طولانی شده به ویژه در سایه نقض قانون بین المللی و انسانی از سوی تل آویو تاکید شده است.

گفتنی است که آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا از قصد و نیت کشورش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد. نخست وزیر استرالیا تاکید کرد که کشور فلسطین را در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت اما این اقدام مشروط به تعهدات تشکیلات خودگردان است.

وی بدون اشاره به حمایت کشورهای غربی از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت: اوضاع در این باریکه در شرایط فاجعه باری قرار دارد و تل آویو همچنان قوانین بین المللی را نقض می‌کند.

نخست وزیر استرالیا در عین حال با مطرح کردن سخنان مداخله جویانه مدعی شد که حماس جایی در کشور فلسطین ندارد.

وی گفت: به نتانیاهو تاکید کردم که در غزه به یک راه کار سیاسی و نه نظامی، نیاز داریم.

پیش از این نیز چند کشور غربی دیگر از تمایل خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داده بودند اما همزمان شرط و شروط‌هایی برای این اقدام تعیین کرده‌اند که به نظر می‌رسد بیشتر جنبه تبلیغاتی برای وجهه بین المللی آنها دارد.