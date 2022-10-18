واکنش «سازمان همکاری اسلامی» به تصمیم استرالیا درباره قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، سازمان همکاری اسلامی با صدور بیانیه ای از تصمیم جدید دولت استرالیا مبنی بر لغو به رسمیت شناختن غرب قدس اشغالی به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است: این اقدامی مهم و متناسب با حقوق بین الملل و قطعنامه های سازمان ملل متحد در این زمینه است.

سازمان همکاری اسلامی همچنین از همه کشورهایی که قدس اشغالی را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته اند، خواستار عقب نشینی از این تصمیم خود شدند.

پیش از این نیز جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از تصمیم استرالیا مبنی بر انصراف از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، استقبال کرد.

حماس از دیگر کشورها نیز خواسته راه استرالیا را در پیش گرفته و اشتباه به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر را تصحیح کنند و این رژیم را بیش از پیش در انزوا قرار داده و جنایات آن علیه ملت فلسطین را برملا کنند تا اینکه سرانجام این ملت به حقوق کامل خود دست یابد.

این در حالی است که صهیونیست ها از تصمیم استرالیا در زمینه انصراف از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت این رژیم، خشمگین شده اند.

دانی دانون سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل در این باره گفت: تصمیم استرالیا بیانگر واقعیتی تلخ برای ماست به این معنا که کابینه یائیر لاپید به یک فاجعه برای روابط خارجی اسرائیل (رژیم صهیونیستی) تبدیل شده است.

گفتنی است استرالیا روز گذشته اعلام کرد که از تصمیم خود مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی منصرف شده است.