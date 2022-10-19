به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیران ستادی و مدیران عامل هلال‌احمر استان‌ها که به میزبانی دفتر نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بعضی از پیک‌های زیارتی و آیین‌هایی که با حضور پرشور مجاوران و زائران برپا می‌شود، در موارد متعدد به حدی سنگین است که همکاری و مساعدت نهادهای کشوری تبدیل به یک ضرورت می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: امام رضا (ع) امام رئوف است و سطح این رأفت در زمان مهمانداری و پذیرایی از مهمانان حضرت نمود بیشتری دارد.

وی افزود: از جانب احمد بن محمد بزنطی که از یاران صدیق امام کاظم (ع) بود و در علم الحدیث به‌عنوان راوی حدیث صحیح شناخته می‌شود، نقل شده که در مسیر سفر امام رضا (ع) از مدینه به مرو، وقتی آحاد مردم و بزرگان خراسان برای زیارت حضرت رضا (ع) به مرو می‌آمدند، جناب بزنطی نیز با بقیه همراه شد و به زیارت امام آمد اما این زیارت همچون بقیه به یک ملاقات کوتاه ختم نشد و بزنطی ساعاتی را در محضر امام و به شوق ایشان سپری کرد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: در روایت آمده که در آستانه تاریکی شب، امام رضا (ع) به بزنطی پیشنهاد دادند که شب را نیز در معیت ایشان بماند که این قول امام با استقبال پرشور او که یار صدیق امام بود، مواجه شد. راوی حدیث نقل می‌کند که در هنگام آماده شدن برای خواب، علی بن موسی‌الرضا (ع) شخصاً بستر بزنطی را برایش آماده کرد و وقتی با تلاش او برای منصرف کردن حضرت از ادامه کار مواجه شد، به بزنطی گفت که من شخصاً از میهمانانم پذیرایی می‌کنم و براساس این حدیث شریف، وجود نازنین امام رضا (ع) با دست خود از زائرانش پذیرایی و استقبال می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: نهادی که امروز با لوگوی مقدس هلال‌احمر جمهوری اسلامی به فعالیت مخلصانه مشغول است، با نهادی که پیش از انقلاب فعالیت داشت، تفاوت‌های بسیاری دارد. گذشته از اینکه این نهاد تحت رهبری نماینده ولی‌فقیه قرار دارد، باید سایر اقدامات و فعالیت‌های هلال‌احمر امروز هم با نهاد هم‌تراز آن در پیش از انقلاب مقایسه شود.

وی ادامه داد: پیک زیارتی دهه آخر صفر امسال، تجلی‌گاه اخلاص امدادگران جوان و انقلابی هلال‌احمر بود. در سال جاری، دو جریان خارجی بر جمعیت معمول زائران دهه آخر صفر افزوده شد؛ جمعیت برادران و خواهران پاکستانی و افغانستانی بر ازدحام جمعیت زائران آن ایام افزودند و برآیند جلسات هماهنگی در نهایت این شد که تنها راه بازشدن گره، به میدان آمدن هلال‌احمر کشوری است. اینجا بود که عزیزان هلال‌احمر وارد صحنه شدند و حماسه‌هایی خلق کردند که یکی از آن‌ها، موضوع رساندن زائران سالمند به حرم مطهر رضوی با ویلچر بود.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: بسیاری از امدادگرانی که در ایام پایانی ماه صفر امسال، خود با پای پیاده، زائران سالمند را با ویلچر به حرم مطهر رضوی می‌رساندند و حتی بُعد مسافت و فاصله هم مطرح نبود، از جمله مدیران هلال‌احمر و اشخاص عالی‌رتبه‌ای همچون پزشکان و قشر نخبگانی و دانشگاهی جامعه بودند و این مرتبه از اخلاص در نهاد هلال‌احمر پیش از انقلاب سابقه نداشت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: بیش از ۳۰ هزار طلبه و روحانی در استان خراسان رضوی به فعالیت‌های تبلیغی مشغول هستند و اقدامات شایسته‌ای که قرار است به همت جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت این طلاب و با محوریت تربیت و تعالی امدادگران جوان جمعیت هلال‌احمر استان صورت بگیرد، می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد زیرا ظرفیت جوانان هلال‌احمر به‌عنوان یک قشر مؤمن، متدین و مخلص می‌توانند مخاطب خاص برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و تربیتی باشند و جریانی را در کشور راه‌اندازی کنند که در عرصه تحکیم نظام و دفاع از منافع ملت، کار را با سرعت بیشتری به‌پیش ببرند.