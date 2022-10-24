احداث پارکینگ ۳۰۰۰ ظرفیتی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال بهرامی، افتتاح و بهره‌برداری از پارکینگ هوشمند امیرکبیر را که روز گذشته طی مراسمی با حضور شهردار تهران مورد بهره‌برداری گرفت را سرآغاز رویکرد مدیریت شهری برای پارکینگ‌سازی برشمرد و گفت: علاوه بر این پارکینگ که برای پارک ۵۵۰ خودرو ظرفیت دارد، ۳ پارکینگ دیگر نیز با ظرفیت ۱۳۸۲ خودرو در دست احداث است.

وی با اشاره به آغاز احداث پارکینگ شهید باقری در منطقه ۱۸، اظهار کرد: در طراحی و اجرای پارکینگ‌های جدید، موضوعاتی همچون ایمن‌سازی این فضاها و تجهیز آنها به امکانات اطفای حریق و همچنین هوشمندسازی پارکینگ‌ها از طریق مجهز بودن آنها به سیستم‌های هوشمند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بهرامی با بیان اینکه موضوع سامان‌بخشی به تردد و توقف خودروها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: احداث پارکینگ‌ها و افزایش فضای پارک خودروها به واقع امکاناتی هستند برای خلق فرصت‌هایی که می‌توانند تا حدی خیابان‌های شهر را از توقف انبوه خودروها نجات دهند.

معاون شهردار تهران در خاتمه از احداث یک باب پارکینگ مشارکتی در ضلع جنوبی حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) خبر داد و گفت: این پارکینگ در ۶ طبقه با مساحت ۲۴ هزار و ۸۴۰ متر مربع و زیربنای ۷۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع خبر داد و خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پارکینگ که از ظرفیت پارک ۳۰۰۰ دستگاه برخوردار است، به میزان قابل توجهی از دغدغه پارک خودرو برای ساکنان منطقه و زائران حرم حضرت عبدالعظیم (ع) کاسته خواهد شد.

در همین حال، مهدی شریفیان مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران نیز در جلسه بررسی ابعاد فنی و مقدماتی پروژه احداث بزرگ‌ترین پارکینگ طبقاتی زیر سطحی تهران در جوار حرم عبدالعظیم حسنی (ع) با شهردار و معاونین منطقه ۲۰ و سرمایه گذار گفت: به دنبال تکمیل سیاست‌های مدیریت شهری تهران مبنی بر ادامه نهضت پارکینگ سازی در کلان‌شهر تهران و کاهش مشکلات ترافیکی محله‌ها به ویژه نقاط پر تردد شهری، با همکاری شهرداری منطقه ۲۰ تهران، به زودی عملیات احداث بزرگترین پارکینگ طبقاتی هوشمند کشور با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی در فضایی به مساحت ۲۶۰۰۰ متر مربع در ضلع جنوب حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آغاز می‌شود.

وی افزود: این پارکینگ طبقاتی در ۷ طبقه شامل ۴ طبقه زیر زمین به صورت پارکینگ و ۳ طبقه بالایی با کاربری تجاری و فروشگاهی احداث خواهد شد که می‌تواند سهم بسزایی در تأمین سرانه‌های حمل و نقلی پایتخت داشته باشد.

شریفیان افزود: هم اکنون مقدمات کار از جمله شناسایی پیمانکار و محاسبات اولیه پروژه انجام شده است و به زودی ضمن عقد تفاهم نامه و توافقات لازم کلنگ احداث این ابر پروژه به زمین زده خواهد شد.

در ادامه سید محمد ناظم رضوی شهردار منطقه ۲۰ با اشاره به ضرورت احداث این پروژه بزرگ شهری در اطراف حرم مطهر گفت: با توجه به حضور قابل توجه زائران عبدالعظیم حسنی (ع) در روزهای پایانی هفته و ایجاد مشکلات ترافیکی برای ساکنان اطراف این بارگاه ضرورت احداث پارکینگ را در منطقه ۲۰ دوچندان کرد.

وی، وجود ایام مناسبتی و میزبانی از زوار سایر شهرها به ویژه کشورهای همسایه را از دلایل دیگر احداث پارکینگ عمومی در مجاورت حرم مطهر عنوان کرد و گفت: ایجاد فضایی امن همراه با کاربری‌های تجاری و تفریحی در این پارکینگ عمومی می‌تواند منجر به حضور حداکثری زوار در این حرم مطهر در تمامی روزهای هفته شود.

شهردار منطقه ۲۰ خاطر نشان کرد: هم اکنون ظرفیت کارهای جدید در شهرداری تهران فراهم شده است و احداث این پارکینگ بزرگ می‌تواند ضمن تأمین منابع جدید مالی، زمینه اجرای پروژه‌های مشارکتی و حضور سرمایه گذاران در مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های شهری را فراهم کند.