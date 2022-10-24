مشکلات پیش روی دولت جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی و مالی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که دولت آتی به ریاست محمد شیاع السودانی با دو چالش اساسی رو به رو خواهد بود.

مشاور مالی اقتصادی نخست وزیر عراق گفت: به نظر من، چالش اساسی و مبرم دولت آتی عراق، یکی مقابله با مشکلات کمبود آب و تأمین نیازهای مردم و کشاورزان و افزایش بیابان‌زایی و مهاجرت از روستاها به شهرهاست.

وی افزود: مشکلات آبی به افزایش فقر در جامعه منجر خواهد شد و دولت باید با کشورهای همسایه بر سر رودخانه‌های مشترک وارد مذاکره شود و سهم آبی عراق را تضمین کند.

مشاور مالی الکاظمی اظهار داشت: چالش دوم، وخامت سطح بیکاری و مشکلات معیشتی مردم است به طوری که برآورد می‌شود حدود ۱۶ درصد از جمعبت عراق از بیکاری رنج می‌برد.

از سوی دیگر یک منبع آگاه از تشدید اختلافات گروه‌های سیاسی سنی (ائتلاف‌های حاکمیت و عزم) بر سر پست وزارت دفاع خبر داده و تاکید کرده است که شانس خالد العبیدی از اعضای ارشد ائتلاف عزم برای تصدی این پست کم شده است.

به گفته این منبع، برخی شخصیت‌های مؤثر در ائتلاف حاکمیت، جزو مخالفان اصلی العبیدی هستند.