پشت پرده اعزام لشکر ۱۰۱ هوابرد ارتش آمریکا به اروپا پس از ۸ دهه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در چند روز گذشته شاهد تحولات قابل توجهی در روابط نظامی آمریکا و روسیه بودیم و وزرای دفاع و رؤسای ستاد ارتش دو کشور، برای اولین بار در ۶ ماه گذشته گفتگو کردند.

گفتگوی «لوید آستین» با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه و چند روز بعد، ژنرال «مارک کلی» با «والری گراسیموف» رئیس ستاد ارتش روسیه با هدف حفظ خطوط ارتباطی حساس بین دو کشور در شرایط کنونی انجام شد.

از سوی دیگر، لشکر ۱۰۱ هوابرد ارتش آمریکا برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به اروپا اعزام و در مرز اوکراین با رومانی مستقر شد.

مقر اصلی این لشکر در «فورت کمبل» ایالت کنتاکی است و حدود ۴ هزار و ۷۰۰ سرباز آن برای تقویت دفاعی کشورهای جناح شرقی ناتو، به مرزهای اوکراین با رومانی اعزام شدند.

این لشکر که از نیروهای نظامی ویژه ایالات متحده تشکیل شده است، در مناطق نزدیک مرز اوکراین با هدف ارسال پیام به روسیه، مانورهایی را برگزار خواهد کرد.

در این راستا، ژنرال «جان لوباس»، معاون فرمانده لشکر ۱۰۱ گفت: ما آماده دفاع از هر وجب از خاک ناتو هستیم و نیروهایی با توانایی منحصر به فرد داریم.

«دیوید دی روچ»، یکی از مقامات سابق پنتاگون و استاد کالج دفاع ملی در واشنگتن، در مورد نزدیک شدن سربازان لشکر ۱۰۱ هوابرد به مرز اوکراین صحبت کرد و گفت که این نیروها به اندازه کافی زیاد نیستند که انتظار تغییر در وضعیت استراتژیک جنگ در اوکراین باشیم.

دی روچ معتقد است که فقط یک تیپ وجود دارد، نه کل لشکر و اکثر اعضای لشکر ۱۰۱ هنوز در پایگاه خود در کنتاکی هستند.

وی اهمیت اعزام این نیروها برای شرکت در مانورهای نزدیک مرز رومانی و اوکراین را کم اهمیت دانست و گفت: آنها پیاده نظام سبک هستند و در برابر حمله توپخانه ای که روسیه اکنون در داخل اوکراین انجام می‌دهد، آسیب پذیر هستند.

استاد کالج واشنگتن افزود: ارسال نیرو به اروپا برای انجام یک سری تمرینات نظامی برای اطمینان بخشیدن به رومانی و یادآوری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که ناتو از کشورهای عضو خود دفاع خواهد کرد، کار سختی نیست.

به نوبه خود، «استیو بیور»، کارشناس امور اروپا و خلع سلاح در مؤسسه بروکینگز، معتقد است که ورود اولین عناصر لشکر ۱۰۱ هوابرد به اروپا در اواخر ژوئن اتفاق افتاد و این نیروها جایگزین لشکر ۸۲ هوابرد، شدند.

اطمینان دادن به متحدان

بیور گفت: هیچ چیز استثنایی در مورد مشارکت این نیروها در مانورهای نزدیک مرز اوکراین نمی بی نم، به جز اینکه ارتش آمریکا بزرگترین حضور خود را در سال جاری در اروپای مرکزی حفظ می‌کند تا به متحدان با توجه به جنگ روسیه علیه اوکراین اطمینان خاطر دهد.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، همیشه دفاع آمریکا از کشورهای ناتو را تکرار می‌کند. وی در سپتامبر گذشته، در خطاب به رئیس جمهور روسیه گفت: «ما کاملاً آماده دفاع هستیم، باید این را تکرار کنم، آمریکا به همراه متحدان ناتو برای دفاع از هر وجب خاک ناتو کاملاً آماده است. آقای پوتین، اشتباه نکنید، هر وجب».

دی روچ سخنان خود را اینگونه پایان داد که قبل از حمله به اوکراین، ممکن بود، ارسال چنین نیروهایی و استقرار آنها در نزدیکی مرز اوکراین، چندان مهم نباشد اما اکنون، این گام برای اطمینان دادن به متحدان مهم است.