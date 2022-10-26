جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت بازدارنده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری شامگاه سه‌شنبه در اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان شهرکرد بیان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دنیا تلاش می‌کرد تا به ایران سلاح ندهد اما امروز تلاش می‌کنند تا کشورهای دیگر از ایران سلاح نخرند.

وی افزود: هم‌اکنون دشمن در حال غرق‌شدن، ترس، وحشت و سقوط است و در حوادث اخیر قدرتمندی جمهوری اسلامی و مخالفت قوی استکبار جهانی با ایران ثابت شد.

اکبری به تلاش دشمن برای طراحی‌های مختلف به‌منظور ضربه زدن به جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: ایجاد اختلافات داخلی یکی از مهم‌ترین توطئه‌های دشمن بوده که باید با میدان‌داری و حضور در صحنه، تلاش ضدانقلاب برای هویت‌زدایی و قهرمان‌سازی را خنثی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین یادآور شد: پُررنگ شدن حضور در مساجد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به بسیج باید مورد توجه همگان باشد.

اکبری تأکید کرد: حضور گسترده قشرهای مختلف جامعه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه می‌تواند ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به همگان ثابت کند.