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۴ آبان ۱۴۰۱، ۹:۱۰

فرمانده سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری:

جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت بازدارنده است

جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک قدرت بازدارنده است

شهرکرد- فرمانده سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال و بختیاری گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال تبدیل شدن به یک قدرت بازدارنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌محمد اکبری شامگاه سه‌شنبه در اجلاسیه مجمع بسیج شهرستان شهرکرد بیان کرد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی دنیا تلاش می‌کرد تا به ایران سلاح ندهد اما امروز تلاش می‌کنند تا کشورهای دیگر از ایران سلاح نخرند.

وی افزود: هم‌اکنون دشمن در حال غرق‌شدن، ترس، وحشت و سقوط است و در حوادث اخیر قدرتمندی جمهوری اسلامی و مخالفت قوی استکبار جهانی با ایران ثابت شد.

اکبری به تلاش دشمن برای طراحی‌های مختلف به‌منظور ضربه زدن به جمهوری اسلامی اشاره و تصریح کرد: ایجاد اختلافات داخلی یکی از مهم‌ترین توطئه‌های دشمن بوده که باید با میدان‌داری و حضور در صحنه، تلاش ضدانقلاب برای هویت‌زدایی و قهرمان‌سازی را خنثی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت جهاد تبیین یادآور شد: پُررنگ شدن حضور در مساجد، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به بسیج باید مورد توجه همگان باشد.

اکبری تأکید کرد: حضور گسترده قشرهای مختلف جامعه در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان‌ماه می‌تواند ایستادگی و مقاومت ملت ایران را به همگان ثابت کند.

کد مطلب 5617231

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