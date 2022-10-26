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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۲۸

مدیرکل بنیاد شهید اردبیل:

رفع مشکلات زندگی خانواده‌ شهدا و ایثارگران در اولویت باشد

رفع مشکلات زندگی خانواده‌ شهدا و ایثارگران در اولویت باشد

مشگین‌شهر - مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل گفت: رفع مشکلات جریان زندگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران در اولویت مسئولان باشد زیرا شهدا نیز همواره در پی حل مشکلات مردم بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، داور نوری ظهر چهارشنبه با حضور در یادواره شهدای معظم بخش قصابه مشگین‌شهر اظهار کرد: هر مشکل و خللی که در جریان زندگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران حادث شود، باید در اسرع وقت توسط مسئولان رفع شود زیرا شهدای معظم نیز همواره در پی حل مشکلات مردم بودند و پیروی از شهدا و زمینه‌سازی تحقّق آرمان‌های شهدا مهمترین مأموریت مسئولان است.

وی افزود: دیدار با مادران عزیز شهدای معظّم به مردم و مسئولان دلگرمی می‌دهد و این مادران آسمانی با دعای خیر خود به این نظام اقتدار و عزّت می‌بخشند و به همین دلیل باید همواره قدردان این گوهران ارزشمند باشیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این یادواره با بیان اینکه شهدا آینده‌نگر بودند و امروز را پیش‌بینی می‌کردند، افزود: در اکثر وصایای شهدا مشاهده می‌شود که به مسئله حجاب تاکید بسیار جدی داشتند و دوم مسئله پیشتیبانی از ولایت فقیه بود که استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی با ولایتمداری و پشتیبانی از ولایت فقیه تداوم خواهد یافت.

سردار محمدی اصل با بیان اینکه دشمن ۴۳ سال است با دشمنی‌های خصمانه خود علیه ملت توطئه انجام می‌دهد، ادامه داد: به برکت وجود شهدای والامقام و به تعبیر مقام معظم رهبری، نظام اسلامی تبدیل به یک درخت تناور شده و دشمنان توصیه می‌کنیم که فکر نگاه چپ به ایران را هم از سر خود دور کنند چرا که نگاه چپ به کشور موجب پشیمانی سخت دشمنان خواهد شد و مردم ولایتمدار و شهیدپرور ایران همواره در برابر دشمنان سینه سپر می‌کنند و به میدان می‌آیند تا فتنه را نابود کنند.

وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی دشمنان قسم خورده ایران ایجاد تفرقه در بین ملت‌های مسلمان و جنگ‌افروزی میان آنهاست، آنان در ابتدا با استفاده از قدرت تبلیغاتی و رسانه‌های پرشماری که در اختیار دارند به صورت پیوسته اختلافات میان اقوام و مذاهب مختلف مسلمانان را بزرگنمایی می‌کنند و تلاش می‌کنند این مسئله را به مسئله اصلی مسلمانان تبدیل کنند.

کد مطلب 5617633

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