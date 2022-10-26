رفع مشکلات زندگی خانواده‌ شهدا و ایثارگران در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، داور نوری ظهر چهارشنبه با حضور در یادواره شهدای معظم بخش قصابه مشگین‌شهر اظهار کرد: هر مشکل و خللی که در جریان زندگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران حادث شود، باید در اسرع وقت توسط مسئولان رفع شود زیرا شهدای معظم نیز همواره در پی حل مشکلات مردم بودند و پیروی از شهدا و زمینه‌سازی تحقّق آرمان‌های شهدا مهمترین مأموریت مسئولان است.

وی افزود: دیدار با مادران عزیز شهدای معظّم به مردم و مسئولان دلگرمی می‌دهد و این مادران آسمانی با دعای خیر خود به این نظام اقتدار و عزّت می‌بخشند و به همین دلیل باید همواره قدردان این گوهران ارزشمند باشیم.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این یادواره با بیان اینکه شهدا آینده‌نگر بودند و امروز را پیش‌بینی می‌کردند، افزود: در اکثر وصایای شهدا مشاهده می‌شود که به مسئله حجاب تاکید بسیار جدی داشتند و دوم مسئله پیشتیبانی از ولایت فقیه بود که استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی با ولایتمداری و پشتیبانی از ولایت فقیه تداوم خواهد یافت.

سردار محمدی اصل با بیان اینکه دشمن ۴۳ سال است با دشمنی‌های خصمانه خود علیه ملت توطئه انجام می‌دهد، ادامه داد: به برکت وجود شهدای والامقام و به تعبیر مقام معظم رهبری، نظام اسلامی تبدیل به یک درخت تناور شده و دشمنان توصیه می‌کنیم که فکر نگاه چپ به ایران را هم از سر خود دور کنند چرا که نگاه چپ به کشور موجب پشیمانی سخت دشمنان خواهد شد و مردم ولایتمدار و شهیدپرور ایران همواره در برابر دشمنان سینه سپر می‌کنند و به میدان می‌آیند تا فتنه را نابود کنند.

وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی دشمنان قسم خورده ایران ایجاد تفرقه در بین ملت‌های مسلمان و جنگ‌افروزی میان آنهاست، آنان در ابتدا با استفاده از قدرت تبلیغاتی و رسانه‌های پرشماری که در اختیار دارند به صورت پیوسته اختلافات میان اقوام و مذاهب مختلف مسلمانان را بزرگنمایی می‌کنند و تلاش می‌کنند این مسئله را به مسئله اصلی مسلمانان تبدیل کنند.