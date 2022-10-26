به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه امروز (چهارشنبه) در دیدار و گفتگو با «ولادیمیر ماکی» وزیر خارجه بلاروس در نشست خبری مشترک گفت: برای ما کاملاً روشن است که رهبران چند کشور محدود در اتحادیه اروپا، نگاه‌های افراطی و شتاب زده‌ای درباره تحولات منطقه و بین الملل دارند و بخش بزرگی از این اتحادیه در مسیر عقلانیت عمل می‌کنند.

وی افزود: اتهامات بی اساس برخی کشورها در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ با اوکراین را قویاً رد می‌کنیم و از مقامات اوکراین دعوت می‌کنیم در یک نشست دوجانبه در سطح متخصصان فنی ایرانی و اوکراینی هرگونه سندی در خصوص این ادعا وجود دارد ارائه کنند. موضع ما در خصوص اوکراین عدم تسلیح طرفین جنگ است و مخالف جنگ در اوکراین هستیم.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: برخی مقامات آمریکا در حالی که در ارسال پیام‌های محرمانه دیپلماتیک برای رسیدن به توافق شتاب دارند و در میز مذاکرات غیرمستقیم و یا تبادل پیام‌های غیرمستقیم این علاقه‌مندی خود را مکرراً ابراز می‌دارند، همزمان از ترور و آشوب در ایران حمایت می‌کنند. هدف آن‌ها این است که در میز مذاکرات ما را وادار به عقب نشینی کنند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: بی تردید ما در تأمین منافع ملی مردم از خطوط قرمز خود کوتاه نخواهیم آمد. پیام‌های آمریکا برای رسیدن به توافق به دست ما می‌رسد و حتی در روزهای اخیر پیامی را از آمریکا در این رابطه دریافت کردیم.



وی خاطرنشان کرد: از نظر ما مسیر دیپلماسی به خوبی جریان دارد. اما برخی مقامات آمریکایی با اظهاراتی ریاکارانه در رسانه به گونه‌ای حرف می‌زنند که در تعارض با پیام‌های دیپلماتیک آنهاست.

رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: به اتحادیه اروپا هشدار می‌دهم که مسیر غیر سازنده، تکراری و شکست خورده سال‌های قبل را علیه کشورمان ادامه ندهد.

امیرعبداللهیان بار دیگر به همتای بلاروسی خود خیرمقدم گفت و افزود: در آینده نزدیک لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به ایران می‌آید و در این سفر سند همکاری‌های جامع بلندمدت ایران و بلاروس در کنار سایر اسناد در تهران به امضا خواهد رسید.