برگزاری کارگاه آموزش محیط زیست برای زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، افزایش حجم و تغییر مداوم ترکیب زباله سالهاست تبدیل به یک معضل جهانی شده و کشور ما نیز از دهه‌های گذشته به طور جدی‌تری با آن مواجه بوده است. معضلی که هر ساله با افزایش جمعیت شهر نشینی و تغییر فرهنگ مصرف بر ابعاد آن افزوده می‌شود. به طوری که مدار مدیریت آن در برخی از مناطق کشور از مسیر منطقی خارج شده است. پیامدهای این نابهنجاری مدیریتی، آلودگی آب، خاک، هوا، از دست رفتن عرصه‌های طبیعی و شیوع بیماری‌ها و سایر موارد را به دنبال داشته است.

مدیریت مسأله پسماند در کشور تا به حال بیشتر بر روی روش‌های پروژه محور نظیر احداث زباله سوزها و دفن یا انباشت زباله در محل‌های جدید متمرکز بوده است و متأسفانه دست‌اندرکاران مدیریت پسماند کشور از روش‌های کاهش تولید پسماند در مبدأ غفلت کرده‌اند. اجرای این سبک مدیریتی مستلزم اصلاح فرهنگ مصرف گرایی و فراگیر شدن سبک زندگی پایدار در جامعه ایرانی است. همان فرهنگی که ریشه در پیشینه ما دارد و به واسطه غفلت از این غنای فرهنگی و تحت تأثیر فرهنگ مصرف گرایی از آن فاصله گرفته‌ایم.

با توجه به نقش محوری بانوان در خانواده، کارگروه محیط‌زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در صدد است با برگزاری کارگاه‌های آموزشی با توجه به شرایط زندگی شهرنشینی، روش‌های مؤثر و عملیاتی کاهش تولید پسماند در مبدأ را با تمرکز بر ترویج سبک زندگی همسو با محیط‌زیست را برای این قشر از جامعه آموزش دهد تا با بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم قدم‌های مؤثری برای حفظ محیط‌زیست کشور برداشته شود.

به همین منظور اولین کارگاه آموزش محیط زیست با موضوع مدیریت پسماند در مبدأ، با حضور مشاورین زنان و خانواده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.

در این نشست تخصصی مباحث کاربردی زیر به تفصیل ارائه شد:

-معرفی پسماند خشک و تر

-تاکید بر جداسازی پسماند خشک و تر

-چگونگی تهیه خشکاله از پسماند تر

-آموزش تهیه کمپوست و ورمی کمپوست در منزل

-تاکید بر بازنگری در شیوه خرید مواد غذایی برای منزل با توجه به نیاز و تعداد افراد خانواده به منظور کاهش فساد مواد غذایی

-پرهیز از خرید و استفاده از مواد یک بار مصرف و با کیفیت پایین

-تاکید بر جایگزینی کیسه‌های پارچه‌ای به جای کیسه‌های پلاستیکی خصوصاً برای خرید

-اهمیت به تعمیر و یا تاخت اجناس به جای خرید کالاهای نو

-آموزش چگونگی نگهداری مواد غذایی در فریزر بدون استفاده از کیسه‌های پلاستیکی

-تاکید بر خرید فله‌ای مواد غذای تا حد امکان (به سبک گذشته) به منظور اجتناب از خرید مواد غذایی بسته‌بندی شده

-اجتناب از پیروی کردن از مدهای زود گذر لباس در جامعه