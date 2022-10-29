لحظه نجات کودک از چنگال آدم ربایان + فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، چهارم آبان ماه بود که پلیس پایتخت اعلام کرد توانسته است کودک ۱۰ ساله‌ای که توسط آدم ربایان در شهر ری دزدیده شده بود را بعد از ۱۰ سال در قم پیدا کند و به آغوش خانواده برگرداند که جزئیات این کودک ربایی را می‌توانید از اینجا بخوانید.

خبرگزاری مهر گزارشی از لحظه دزدیده شدن مجتبی و احوالات خانواده این کودک و همچنین اعترافات کودک ربایان و نحوه شناسایی و دستگیری این افراد را روز گذشته با تیتر «روایت بدهکارانی که کودک ربا شدند / درخواست رمزارز به جای پول نقد» منتشر کرد.

مأموران پلیس آگاهی تهران بزرگ بدون هیچ سرنخی و با تلاش شبانه روزی و با استفاده از روش‌های علمی کشف جرم توانستند این کودک را سالم پیدا کنند و به خانواده اش تحویل دهند، اکنون در فیلم زیر می‌توانید لحظه دستگیری و نجات مجتبی ۱۰ ساله از چنگال آدم ربایان را مشاهده کنید.

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