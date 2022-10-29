به گزارش خبرگزاری مهر، صغری محمدعلیزاده بیان کرد: طرح جامع شهر سامان پیش از این در جلسات استانی کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری مطرح و مصوب شده بود.

وی افزود: در این طرح با افق سال ۱۴۱۰ مساحت محدوده و حریم پیشنهادی شهر سامان به‌ترتیب ۵۰۱ هکتار و ۲ هزار و ۱۲۱ هکتار لحاظ شده است.

محمدعلیزاده تصریح کرد: این در حالی است که این سطح در طرح سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب ۴۳۱ و یک‌هزار و ۵۶۸ هکتار بوده است.

وی جمعیت شهر سامان براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ را برابر ۱۴ هزار و ۱۹۲ نفر دانست و یادآور شد: جمعیت پیشنهادی در طرح جدید با نرخ رشد ۲ درصد برابر ۱۸ هزار و ۴۰۶ نفر لحاظ شده است.

وی تأکید کرد: مساحت بافت فرسوده مصوب در طرح جامع سامان ۴۳ هکتار برآورد شده است.