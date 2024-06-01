به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) فیلمی را درباره ناگفته‌های «کمین جبالیا» منتشر کرد.

بر اساس این فیلم، مبارزان قسام در آغاز، نظامیان دشمن را به یکی از تونل‌های خود در جبالیا واقع در شمال نوار غزه کشاندند. دشمن صهیونیست پهپادی را برای بررسی داخل تونل به دهانه آن فرستاد، اما موفق نشد مبارزان مقاومت را رصد کند.

به محض اینکه پهپاد شناسایی دشمن، از تونل خارج شد، مبارزان قسام بر اساس نقشه از پیش طراحی‌شده به محل کمین رفتند. هنگامی که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه کمین داخل تونل رسیدند، مبارزان قسام با آنان به صورت تَن‌به‌تَن درگیر شدند، دو نفر از نظامیان صهیونیست را به هلاکت رساندند و دهانه تونل را منفجر کردند.

پس از این رخ‌داد نظامیان صهیونیست به گمان عقب‌نشینی مبارزان مقاومت از تونل، اطراف دهانه آن را حفر کردند، به مسیر آن رسیدند و وارد تونل شدند.

اما بر خلاف پیش‌بینی نظامیان صهیونیست، مبارزان قسام درون تونل کمین کرده و چندین بمب پنهان‌شده را در آن کاشته بودند. دشمن گروهی از نیروهای پشتیبانی را درون تونل فرستاد. پس از آنکه این گروه از نظامیان صهیونیست از بمب نخست عبور کردند و در تیررس مبارزان قسام قرار گرفتند، مبارزان از نزدیک‌ترین فاصله ممکن به سوی آنان آتش گشودند و بمب را به روی آنان منفجر کردند.

همچنین مبارزان قسام پس از عقب‌نشینی از تونل، آن را منفجر کردند. در این عملیات شماری از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیده، شماری زخمی‌شده و شمار دیگری نیز به اسارت مبارزان گردان‌های قسام در آمدند. علاوه بر این برخی تجهیزات نظامیان صهیونیست نیز به دست مبارزان مقاومت افتاد.

اما گردان‌های قسام در ادامه این ویدئو تحت عنوان «آن چه جواز انتشار یافته است» تصویر یکی از نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشت و اعلام کرد که جسد این نظامی صهیونیست در اختیار مبارزان قسام قرار دارد.

سپس گردان‌های قسام این پرسش را خطاب به سران صهیونیست مطرح می‌کند که چرا به شهرک‌نشینان دروغ می‌گویند؟ قسام در مرد این نظامی صهیونیست ادامه می‌دهد: آیا او از مزدورانی است که از هفتم اکتبر تاکنون حضور آنان را اعلام نمی‌کنید؟ یا نژادپرستیتان حتی در نگاه جدا به کشته‌هایتان هم وجود دارد؟

گردان‌های قسام در پایان خطاب به خانواده اسرا و کشته‌های صهیونیست اعلام می‌کند: سخنان کابینه و ارتشتان را باور نکنید.