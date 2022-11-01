به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اساس پیش‌بینی دولت سوئد، وضعیت فعلی اقتصاد این کشور تاریک است و در سال آینده وارد رکود خواهد شد.

الیزابت سوانتسون، وزیر دارایی تازه منصوب شده سوئد می‌گوید: «اقتصاد سوئد به سمت زمستانی سخت پیش می‌رود. با این حال، ما هنوز نمی‌دانیم [زمستان پیش رو] چقدر سرد و تاریک خواهد بود.»

دولت انتظار دارد تولید ناخالص داخلی در سال آینده وارد رکود شده و اقتصاد متزلزل شود. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری افزایش یابد. با توجه به این موضوع، وزیر دارایی سوئد خواستار یک سیاست مالی متعادل شده تا بتواند تورم را مهار کرده و رکود اقتصادی را مدیریت کند.

سوانتسون هشدار داد بسیاری از سوئدی‌ها در سال آینده شرایط سخت اقتصادی را تجربه کنند. در همین حال، نظرسنجی جدیدی که همین ماه برگزار شده نشان می‌دهد بیش از نیمی از سوئدی‌ها آینده‌ای «تاریک» یا «خیلی تاریک» را برای خود پیش‌بینی می‌کنند.

در همین نظرسنجی، از هر ده سوئدی، هفت نفر نگران این بودند که بسیاری از شرکت‌های کشور دچار مشکلات جدی شود. همچنین، از هر ده نفر، شش نفر نگران افزایش بیکاری در جامعه بوده، و از هر سه نفر، دو نفر از افزایش هزینه‌های خانوارشان نگران بودند.

در حال حاضر، اقتصاد سوئد که مانند بسیاری از کشورهای اروپایی بر پایه تجارت کار می‌کند، در نتیجه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در حال ورود به دوره رکود است. افزون بر این، هزینه‌های زندگی و سوخت نیز بیش از پیش افزایش یافته است. سوئد بانک که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور است، توسعه اقتصادی خانوارها را در بدترین حالت از دهه ۹۰ توصیف کرده است.