برخی از رهبران اتحادیه اروپا حاضرند شکست اوکراین را بپذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، «ماتئوش موراویتسکی»، نخست وزیر لهستان، گفت که برخی از رهبران اتحادیه اروپا ممکن است اجازه دهند درگیری با شکست اوکراین پایان یابد.

موراویتسکی گفت: معتقدم که برخی از رهبران اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند که اوضاع به همان شکل قبل از جنگ برگردد و مایلند جنگ کنونی در اوکراین حتی با پذیرش شکست کی یف، تمام شود.

وی همچنین از کمک‌های ضعیف آلمان به کی یف انتقاد کرد و گفت: آلمان به عنوان ثروتمندترین کشور اروپا و یکی از بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان می‌تواند کارهای زیادی برای حفاظت از ارزش‌های اروپا انجام دهد.

لهستان یکی از اولین کشورهایی است که از زمان آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه، از کی یف حمایت کرد.در همین زمینه، آژانس گارد مرزی لهستان روز شنبه اعلام کرد که تعداد پناهجویان وارد شده از اوکراین از آغاز تهاجم روسیه به ۷ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر رسیده است.

این آژانس افزود که لهستان در روز جمعه گذشته حدود ۲۵ هزار و ۹۰۰ پناهجو از اوکراین را پذیرفت، و این در حالیست که حدود ۲۴ هزار نفر از پناهجویان به اوکراین بازگشتند.

در ماه‌های اخیر گزارشهایی زیادی از وضعیت انرژی در اروپا منتشر شده است که همگی از نگرانی شدید آنها درباره رسیدن فصل زمستان حکایت دارد. بسیاری از کشورها به دلیل کمبود گاز مجبور شده‌اند تا برخی شرکتها را تعطیل و میزان انرژی مورد نیاز شرکت‌های بزرگ صنعتی را کاهش دهند. در بسیاری از سازمانها و ادارات هم جیره بندی گاز شروع شده است و مراکز تفریحی نیز برای جلوگیری از مصرف بیش از حد انرژی ساعات کاری خود را کاهش داده‌اند. تازه این اقدامات پیشگیرانه برای فصل تابستان بود و با وجود قطع گاز نورد استریم شرایط در زمستان به مراتب سخت‌تر خواهد شد. همچنین تورم افسار گسیخته‌ای که در بسیاری از کشورهای اروپایی شروع شده روز به روز در حال افزایش است و خانوارها مجبورند بهای زیادی را برای انرژی مصرفی خود بپردازند و این مسئله به وقوع اعتراضات دامن می‌زند.