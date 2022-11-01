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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۱

جنگ اوکراین؛ محور رایزنی زلنسکی با ماکرون

جنگ اوکراین؛ محور رایزنی زلنسکی با ماکرون

در گفتگوی تلفنی میان روسای جمهور فرانسه و اوکراین، موضوع بازسازی زیرساخت های انرژی اوکراین مورد تاکید دو طرف قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینتل ریپابلیک، رؤسای جمهور فرانسه و اوکراین طی تماسی تلفنی به بحث و رایزنی در موضوعات مختلف از جمله جنگ میان مسکو و کی یف پرداختند.

بنا به اعلام اینتل ریپابلیک، «امانوئل ماکرون» و «ولودیمیر زلنسکی» طی این گفتگوی تلفنی بر اهمیت تقویت توانمندی‌های دفاعی اوکراین در نبرد با روسیه تاکید کردند.

همچنین روسای جمهوری فرانسه و اوکراین در خصوص آسیب‌های جدی به زیر ساخت‌های اوکراین به بحث پرداختند و هر دو طرف بازسازی زیر ساخت‌های انرژی در اوکراین، که در حملات اخیر روسیه به این کشور هدف آسیب جدی قرار گرفت، را مورد تاکید قرار دادند.

گفتنی است که از زمان آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و دیگر کشورهای غربی میلیاردها دلار کمک نظامی و ده‌ها محموله متشکل از سلاح‌های مرگبار به اوکراین ارسال کرده است. از سوی دیگر، درحالیکه اوکراین بارها و بارها از مذاکره با روسیه سرباززده است، مسکو تاکنون به دفعات آمادگی خود برای گفتگو با اوکراین را اعلام کرده است.

در همین ارتباط، بسیاری معتقدند که ارسال انبوه تسلیحات مرگبار از سوی کشورهای غربی برای مقابله با روسیه، مانع از آن می‌شود که کی یف با مسکو مذاکره کند.

کد مطلب 5622281

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