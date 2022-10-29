شهردار کی یف: برای ما پتو بفرستید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، شهردار کی یف از کشورهای غربی خواست تا با ارسال پتو و ژنراتور برق به اوکراین، به این کشور برای پشت سر گذاشتن زمستان کمک کنند.

«ویتال کلیچکو» شهردار ۵۱ ساله کی یف اعلام کرد که اوکراین به دلیل حملات متعدد به نیروگاه های خود مستاصل شده است و شبکه برق پایتخت در حالت اضطراری کار می کند.

شهردار کی یف روز گذشته در پیامی در حساب کاربری تلگرام خود آورد که با توجه به کمبود قابل توجه برق- از ۲۰ تا ۵۰ درصد - سیستم تامین انرژی شهر کی یف تنها در حالت اضطراری فعال است.

وی در این پیام گزارش های فرماندار منطقه ای و شرکت دولتی انرژی در خصوص اینکه به دلیل بحران تامین برق در اوکراین، کی یف و مناطق اطراف آن در روزهای آتی شاهد خاموشی های ناگهانی خواهند بود، را تایید کرد.

کلیچکو ابراز امیدواری کرد که جریان برق در کی یف در عرض دو تا سه هفته به سطح معمول خود بازگردد. وی تاکید کرد: ما هر کاری بتوانیم برای نجات جان مردم خود انجام می دهیم و از آنها محافظت کنیم. اما این زمستان قطعاً چالش بزرگی برای ما خواهد بود. بدون پتو، مردم اوکراین از سرما یخ می زنند.

اگرچه شهرداری کی یف چند ژنراتور برق جدید خریداری کرده است، اما با سردتر شدن هوا و ادامه حمله روسیه به زیرساخت های کلیدی این کشور، نگرانی ها در خصوص وخامت زمستان همچنان در حال افزایش است.