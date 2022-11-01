مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی اظهار کرد: راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان روز جمعه از میدان شهدای مشهد تا حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد و مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرستانهای استان نیز به مصلاهای نماز جمعه منتهی می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: راهپیمایی روز ۱۳ آبان، از ساعت ۹ صبح همراه با سرودهای انقلابی در میدان شهدا شکل خواهد گرفت و حاضران پس از یک ساعت تجمع در این محل و قرائت بیانیه دانش آموزان، حرکت خود را به سمت حرم مطهر رضوی آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: راهپیمایان پس از حضور در حرم مطهر رضوی از سخنان سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران پایانی راهپیمایی و همچنین سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه بهره‌مند خواهند شد.

حجت الاسلام سلطانی گفت: بخشهای مختلف راهپیمایی ۱۳ آبان را شبکه استانی صدا و سیما به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: زنگ استکبارستیزی نیز با توجه به تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه و جمعه، ساعت ۹ صبح روز ۱۱ آبان نواخته خواهد شد و در مشهد آئین زنگ استکبارستیزی در مدرسه مصلی نژاد ناحیه یک آموزش و پرورش با حضور جمعی از مسؤولان برگزار خواهد شد.