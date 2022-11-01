سرمایه گذاری ۷۲۰۰ میلیاردی در شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز (سه‌شنبه ۱۰ آبان) در مراسمی با حضور سرپرست و معاونان ستاد اجرایی فرمان امام، مدیرعامل گروه اقتصادی تدبیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ انرژی تدبیر، مدیرعامل و مدیران شرکت نفت‌پارس، فرماندار شهر قدس و جمعی از مدیران استانی در محل پالایشگاه نفت‌پارس واقع در جاده قدیم کرج، ۵ پروژه جدید این شرکت افتتاح شد.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم اظهار داشت: این شرکت در مرز دانش حرکت کرده و نیروی انسانی متعهد، جهادگر و کارآمد دارد.

عارف نوروزی افزود: شرکت نفت‌پارس در کنار اقدامات اقتصادی، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز به خوبی عمل کرده است. در سال ۹۸ و در ایام شیوع ویروس کرونا ظرف ۲۳ روز خط تولید ماسک ایجاد کرد که تولید ماسک کشور از روزی ۴۰۰ هزار ماسک به روزی ۲ میلیون ماسک رسید و بخش زیادی از نیاز جامعه را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: برای تولید واکسن برکت نیز شرکت نفت پارس مأموریت ویژه داشت و کمک فنی مستمری به این کارخانه کردند.

نوروزی ادامه داد: شرکت نفت‌پارس بارها به عنوان صادرکننده نمونه شناخته شده، اخیراً هم جایزه تعالی سازمانی را دریافت کرد و موفق شد یکی از سه شرکت برتر ایران از بین ۶۷۰ شرکت ارزیابی شود.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به ۵ پروژه افتتاح شده امروز نیز گفت: احداث بویلر واترتیوب با ظرفیت ۳۵ تن بر ساعت، احداث کولینگ تاور با ظرفیت ۹ میلیون کیلوکالری بر ساعت، احداث ۸ مخزن ذخیره به ظرفیت ۳۸۰۰ مترمکعب، بهینه‌سازی تکنولوژی سیستم بازیابی روغن و افزایش ظرفیت واحدهای فورفورال ازجمله این پروژه‌هاست.

نوروزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری صورت گرفته و موجب افزایش ۲۵ درصدی تولید و اشتغال ۹۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۷۰ نفر به صورت غیرمستقیم و در مجموع ۲۷۹ نفر شده است؛ با عملیاتی شدن این ۵ پروژه تولید به میزان ۷۰۰ هزار تن در سال افزایش می‌یابد؛ همچنین دریافت خوراک هم به ۴۲۰ میلیون لیتر می‌رسد.

وی تأکید کرد: با اجرای پروژه‌های جدید در شرکت نفت پارس سالی ۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی بیشتری نسبت به سال گذشته به دست می‌آید.

نوروزی با اشاره به نام سال تصریح کرد: در سال دانش‌بنیان، ستاد اجرایی فرمان امام ۷,۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در ۴۲۰ شرکت دانش‌بنیان داشته که این شرکت‌ها موفق به تولید ۱۰۹ قلم کالا شده‌اند.

مدیرعامل گروه اقتصادی توسعه تدبیر هم در این مراسم گفت: درخشش شرکت نفت پارس به دلیل سیاست‌هایی است که هلدینگ انرژی ستاد اجرایی فرمان امام آنرا عملیاتی کرده و برآن نظارت می‌کند؛ این شرکت پویا از مصادیق شرکت‌های فعال در اقتصاد مقاومتی بوده و درون‌زا و برون نگرست که توانسته توسعه فعالیت‌های بیشتر برای بهبود بازارداخلی و صادرات داشته باشد.

سیدرضا موسوی خاطرنشان کرد: شرکت نفت‌پارس با وجود تحریم‌های ظالمانه توانسته افتخارات بزرگی را برای ایران اسلامی با بهبود تولید و پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش درآمد ارزی برای کشورمان است.

رئیس هیئت مدیره هلدینگ انرژی ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این مراسم گفت: عمده اقدامات توسعه‌ای در شرکت نفت پارس انجام شده توسط جوانان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است.

غلامحسین نوذری‌هامانه افزود: دریافت جایزه سازمانی تعالی توسط شرکت نفت پارس به دلیل بهره‌وری و خروجی ویژه در این شرکت است.

مدیرعامل شرکت نفت‌پارس هم در این مراسم گفت: این شرکت توانسته برای ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کند.

سهیل فرهنگی‌فر افزود: در دو هفته اخیر شرکت پارس توانست جایزه تعالی و پیشرفت و جایزه انرژی را دریافت کند و اهداف استراتژیک و چشم‌اندازها و نتایج به خوبی در حال رشد است. ضمن اینکه صادرکننده نمونه کشور هم شدیم و درعین حال تعهد به بازار داخل هم داریم، این در حالی است که در لیست اولیه تحریم‌های ظالمانه آمریکا بودیم.

فرهنگی‌فر خاطرنشان کرد: پروژه‌های توسعه‌ای در شرایط تحریمی به صورت مستمر بدون اینکه به تولید ضربه‌ای بخورد در حال اجراست که یکی از این پروژه‌ها مربوط به کوره‌هاست که فقط ۲ شرکت خارجی توانایی ساخت آنرا داشتند ولی با اعتماد به یک شرکت دانش‌بنیان داخلی و با نصف هزینه، این پروژه به بهره‌برداری رسید.

وی خاطرنشان کرد: تا ۳ سال آینده برنامه‌ریزی دقیقی برای اجرای پروژه‌های جدید مانند فیلتراسیون، سختی‌گیر آب، کاهش مصرف آب، دریافت خوراک از طریق راه‌آهن، بهبود فرآیند بسته‌بندی محصول نهایی و … داریم.

در ادامه مراسم از تعدادی از خانواده شهدا، ایثارگران، کارمندان و مدیران نمونه شرکت نفت پارس تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

همچنین در پایان مراسم، سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام و مهمانان مراسم از نمایشگاه قطعات دانش‌بنیان بازدید و با حضور درمحل احداث پروژه‌های جدید، فاز دو توسعه کارخانه نفت پارس رسماً افتتاح شد.



