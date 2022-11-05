گلستان ۱۴۹ هکتار گلخانه در حال ساخت و بهره برداری دارد

لیلا جهانگیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: وسعت گلخانه های در حال بهره برداری در گلستان ۷۵ هکتار است و ۶۴ هکتار هم گلخانه در دست ساخت در استان داریم که ۵۰ درصد آنها شامل سبزی و صیفی و مابقی آن را انواع گل های زینتی، نهال ها، نشا و لیموترش است.

مجری طرح توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی گلستان افزود: کشت در محیط کنترل شده گلخانه باعث افزایش تولید و اشتغالزایی می شود، به طوری که به ازای هر هکتار برای بیش از ۳۰ نفر اشتغالزایی ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: پس از برآورد هزینه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی به میزان ۸۰ درصد سرمایه ای که متقاضیان گلخانه نیازدارند به صورت تسهیلات کم بهره با تنفس یک ساله و با بازپرداخت پنج ساله به آنها پرداخت می شود.

جهانگیر تلاطمات بازار ارز را یکی از چالش های مهم پیش روی صنعت گلخانه دانست و افزود: نوسانات، قیمت تولید گلخانه را افزایش می دهد یعنی هم سازه گلخانه و هم هزینه تولید محصولات افزایش می یابد زیرا تولید مستلزم تهیه نهاده های مختلف مثل کود و سم و تهیه ادوات مختلف است.

وی با بیان اینکه گلخانه داران نیازمند یک ضریب اطمینان مانند یارانه هستند که بتوانند این تلاطمات را پشت سر بگذارند، گفت: قیمت زمین در شهرهای شمالی بالا بوده و تهیه آب و مجوز بهره برداری هم از مشکلات پیش روی آنها است ولی تأیید امور اراضی، برق، گاز، منابع طبیعی و غیره را با هماهنگی بین دستگاهی مرتفع می کنیم.

مجری توسعه گلخانه های جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: جهاد کشاورزی با احداث شهرک کشاورزی، چند عرصه یکپارچه را به ایجاد مجتمع های یکپارچه ۲۰ تا ۳۰ هزار هکتاری گلخانه اختصاص داده تا متقاضیان بر حسب توان مالی بخشی از آن را در اختیار بگیرند.

جهانگیر ادامه داد: با این روش هزینه زیرساخت ها توسط جهاد کشاورزی تامین می شود و از طرفی گلخانه داران در مجتمع ها می توانند تعاونی تشکیل دهند و در بخش صادرات و بازاریابی نسبت به گلخانه های فردی موفق تر عمل کنند.

وی گفت: طرح توسعه گلخانه های کوچک مقیاس با هدف کمک به اشتغال پایدار روستایی در جهاد کشاورزی در دست بررسی است و پس از تایید نهایی طرح، با تسهیلات ارزان قیمت تر نسبت به گلخانه های بزرگ مقیاس، به توسعه گلخانه های کوچک کمک می شود.