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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۲۳

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی اعلام کرد؛

تمهیدات ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد

تمهیدات ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد

مشهد ـ رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: تمهیدات ترافیکی ویژه‌ای در مشهد برای هر چه بهتر برگزار شدن راهپیمایی ۱۳ آبان برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر غلامی اظهار کرد: راهپیمایی روز ۱۳ آبان و استکبار ستیزی در مشهد، فردا، جمعه از ساعت ۹ صبح از میدان شهدا به سمت خیابان شیرازی و حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد: در راستای هر چه بهتر برگزار شدن این مراسم از ساعت پنج صبح روز جمعه محدودیتهای توقف و تردد ترافیکی در محدوده حرم رضوی اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: از این رو تردد وسایل نقلیه در مسیر میدان توحید به سمت میدان شهدا، تقاطع اندرزگو به سمت تقاطع شهدا، تقاطع شهید گمنام تا زیرگذر حرم مطهر، میدان پنجراه و نواب صفوی و طول مسیر بلوار شارستان تا زیرگذر حرم مطهر و خیابان امام خمینی تا میدان شهدا ممنوع خواهد بود.

غلامی اضافه کرد: در مسیر میدان شهدا، طول خیابان شیرازی، تقاطع شهدا تا حرم مطهر و تقاطع زرینه تا تقاطع شهدا نیز تردد خودرو ممنوع است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: همچنین توقف کلیه وسایل نقلیه از ساعت پنج بامداد جمعه، ۱۳ آبان تا پایان مراسم راهپیمایی در مسیرهای میدان شهدا، تقاطع شهدا، خیابان شیرازی به سمت حرم مطهر رضوی و کلیه مسیرهای منتهی به این مسیرها ممنوع خواهد بود.

وی افزود: خودروها متوقف در این مسیرها به توقفگاه مدرس منتقل خواهند شد.

غلامی اظهار کرد: ۲۰۰ دستگاه اتوبوس نیز برای انتقال راهپیمایان به میدان شهدا و برگشت آنها پس از پایان راهپیمایی پیش‌بینی شده که توقفگاه های لازم برای استقرار آنها نیز پیش‌بینی شده است

کد مطلب 5623719

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