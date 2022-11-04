دشمن در صدد تحریف تاریخ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) افزود: منافق اول سخن می گوید و سپس به آن فکر می کند و لسان او ورای عقل اوست در حالی که مومن ابتدا تفکر می کند و سپس حرف می زند که این مهم باید در زندگی ما مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: امروز عده ای سخنان رسانه های بیگانه را می شنوند و بدون تفکر آن را می پذیرند و با نادانی این سخنان را عمل می کنند در حالی که اگر اهل تفکر باشند، فکر و تحقیق می کنند و سپس آن را می پذیرند.

ناصری اظهار داشت: امام خمینی (ره) به نحوی عمل می کرد که برژینسکی در کتاب خاطرات خود می گوید ما می نشستیم، برنامه ریزی می کردیم و امضا می کردیم اما رئیس جمهور آمریکا امضا نمی کرد و می گفت صبر کنید ببینیم صبح جماران چه می گوید.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از اصول کافی ادامه داد: رسول خدا (ص) فرمودند که از سه چیز برای امتم بعد از خودم ترس دارم؛ گمراهی بعد از شناخت، گرفتاری در فتنه ها و شهوت رانی ها.

وی بیان کرد: بسیاری از حرکاتی که در خیابان ها می بینیم، منشأ آن شهوت است و شهوت عقل این افراد را از بین برده و آنها را از اسلام و قرآن دور کرده بنابراین باید به شدت مراقبت کنیم زیرا کید و حیله شیطان بسیار خطرناک است.

امپراطوری آمریکا در جهان برچیده شده است

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در ۱۳ آبان سه واقعه مهم رخ داد، بیان کرد: در هر سه واقعه، رد پای آمریکا به خوبی مشهود است و به همین دلیل روز ۱۳ آبان روز استکبارستیزی نامگذاری شده است.

وی اظهار داشت: آمریکا می خواهد در دنیا امپراطوری به راه بیندازند اما واقعیت این است که همینه آمریکا فرو پاشیده و امپراطوری آن بر چیده شده است.

ناصری بیان کرد: آمریکا دیگر راهی برای ورود به ایران ندارد به همین دلیل مدام در حال توطئه چینی و دسیسه است.

وی با اشاره به جنایاتی که رضاخان در ایران انجام داد، افزود: رضاخان به طور رسمی تلاش کرد تا دین را از زندگی مردم بزداید و هزاران نفر را در این زمینه به کشتن داد و با این همه خوش خدمتی که برای آمریکایی ها و غربی ها کرد، زمانی که منافع آنها در ایران به خطر افتاد، او را کشتند.

ناصری با اشاره به خیانت هایی که انگلیسی ها و آمریکایی ها به مردم ایران کردند، افزود: عده ای این تاریخ را تحریف کرده اند و امثال سلمان رشدی کتاب می نویسند و تعجب ما از جوانانی است که این کتاب ها را می خوانند و بدون تحقیق و بدون تفکر آن را قبول می کنند.

غربی ها همواره در صدد عقب نگه داشتن مسلمانان هستند

امام جمعه یزد بیان کرد: اروپایی ها هرگز برای آسیایی ها و مسلمانان ارزش قائل نبودند و همواره در صدد عقب نگه داشتن ملت ایران بودند و امروز هم در تلاش برای ایجاد نا امنی در کشور هستند.

وی تصریح کرد: جوانان ما باید با قدرت تفکر و تعقل به این وقایع نگاه کنند و اگر نقدی دارند، آن را عاقلانه مطرح کنند و از دست زدن به کارهای هیجانی خودداری کنند.

وی تصریح کرد: اگر والدین و معلمان، فرزندان خود را روشن نکنند، افعی های غربی و آمریکایی، فرزندان ما را می بلعند بنابراین باید ضمن مراقب از فرزندان، آنها را نسبت به وقایع مختلف آگاه کنند.

ناصری تاکید کرد: همه مردم با صیانت از خون شهدا و جلوگیری از هدر رفتن خون شهدا، با وحدت و انسجام و همدلی در کنار هم باشیم و بدانید که اگر کوتاه کنیم، دچار خسارت شده ایم.