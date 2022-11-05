جانباز خلبان اسماعیل امیدی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانباز اسماعیل امیدی از خلبانان هواپیمای شکاری F5 تایگر در سال‌های دفاع مقدس، پنجشنبه شب بر اثر حمله قلبی درگذشت و به یاران شهیدش پیوست.

محمداسماعیل محترم امیدی، متولد ١٣۲٩ در زاهدان معلم‌خلبان و خلبان آزمایشی هواپیمای شکاری F5 (Tiger॥) بود و مدتی را هم به‌عنوان جانشین فرمانده گردان آموزشی پایگاه هوایی دزفول فعالیت کرده است. او فرماندهی این گردان را نیز به عهده داشته و یکی از خلبانان شرکت‌کننده در عملیات ١٤٠ فروندی است که از پایگاه دزفول به عراق حمله کردند. امیدی مدتی هم به‌عنوان افسر رابط هوایی در نیروی دریایی بندرعباس، تیپ زرهی کرمانشاه و قرارگاه خاتم‌الانبیاء فعالیت کرده است.

هواپیمای امیدی روز ١١ مهر ٥٩ در مأموریت برای بمباران اطراف شهر ناصریه مورد اصابت پدافند دشمن قرار گرفت و او ناچار به اجکت شد. در نتیجه تنها خلبانی است که با اجکت و فرود سالم به زمین، موفق شد با تلاش انفرادی و بدون کمک تیم‌های نجات، خود را به خاک ایران برساند. او یک‌سال تحت درمان بود و سپس دوباره به گردان پرواز بازگشت. امیدی پس از جنگ مدتی را هم به‌عنوان کاپیتان هواپیمای مسافربری فعالیت کرد.

این ‌خلبان هم مانند دوست نزدیک خود محمود اسکندری به‌دلیل اتهامات واهی مدتی را در حبس گذراند و سپس آزاد شد. امیدی ازجمله چهره‌های مهم پرونده «پهلوان محمود اسکندری قهرمانی که باید از نو شناخت» است که همزمان با هفته دفاع مقدس سال گذشته در خبرگزاری مهر گشوده و اسفند ۱۴۰۰ به پایان رسید.

جلسات گفتگویی که امیدی در آن‌ها حضور داشت، یکی نشست گفتگو با وی و امیر خلبان روح‌الدین ابوطالبی و دیگری میزگرد پایانی پرونده اسکندری در خبرگزاری مهر بود که در پیوندهای زیر قابل دسترسی و مطالعه هستند:

* عملیات افسانه‌ای زدن کرکوک چگونه رقم خورد؟ / خاطره خلبان F14 از مرگ

* ماجرای عبور فانتوم ایرانی از روی ناو آمریکایی / وقتی خلبان آمریکایی وحشت کرد

* علت خیانت دوخلبان شکاری ایرانی / چرا از سرمایه‌ها محافظت نمی‌کنیم؟

* برگ ماموریت بغداد را که به محمود دادند نوشته بود امکان مرگ صددرصد

* عبادت‌های شبانه اسکندری و چرایی عدم حضورش در نماز جماعت

* هنوز بوی گوشت سوخته خلبان در یادم هست / اسکندری سیمرغ روزگار ما بود

* اسکندری گفت من را به لانه زنبور می‌فرستی؛ می‌روم ولی شرط دارد! / واقعیت را به جوان‌ها بگوییم

امیر خلبان اسماعیل امیدی که در جلسات گفتگوی پرونده محمود اسکندری تاکید زیادی روی گفتن حقایق به جوان‌ها و نسل‌های آینده داشت، وصیت کرده کنار مدفن دوست نزدیکش محمود اسکندری در امامزاده حیدر کلاک کرج به خاک سپرده شود. با تهیه و تدارک انجام این ‌وصیت، مراسم تدفین وی فردا یکشنبه ۱۵ آبان برگزار می‌شود.