به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد درگذشت امیر جانباز خلبان محمود اسکندری، فردا پنجشنبه ۱۱ آبان در محل مدفن وی در امامزاده حیدر (ع) واقع در کلاک کرج برگزار میشود.
محمود اسکندری ۵ شهریور ۱۳۲۶ متولد و با گرفتن مدرک دیپلم، در روز ۵ شهریور سال ۴۶ وارد نیروی هوایی ارتش شد. او ۲۰ دی سال ۴۸ نشان خلبانی دریافت کرد و برای تکمیل دوره به پایگاه هوایی رسالپور پاکستان اعزام شد. با پایان این دوره آموزشی نیز روز ۱۴ مهر سال ۱۳۴۹ به ایران بازگشت. بهجز جنگ و سالهای دفاع مقدس که اسکندری نقش تعیینکنندهای در برخی عملیاتها داشت، اواخر جنگ به شرکت هجا (هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) منتقل شد و سال ۶۷ از این سازمان بیرون آمد. او تا سال ۶۴ در مجموع ۳ هزار و ۲۴۴ ساعت و ۴۰ دقیقه پرواز جنگی با هواپیمای فانتوم F4 در کارنامه خود ثبت کرد. اسکندری در طول جنگ، ۲۰ بار پالایشگاههای عراق را بمباران و ۷ مرتبه به بغداد حمله کرد.
این خلبان در سالهای پایانی جنگ بهعلت شبهه و اتهامی که پس از یکسفر مأموریتی به او وارد شد، از ارتش اخراج و وارد حوزه کار آزاد شد. اسکندری شب ۱۱ آبان سال ۱۳۸۰ در حالی که از قم به کلاک بازمیگشت، در سانحه تصادف اتومبیل درگذشت.
مراسم یادبود و سالگرد درگذشت اسکندری توسط سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کانون خلبانان ایران برگزار میشود.
اینمراسم از ساعت ۹ صبح فردا پنجشنبه ۱۱ آبان بر سر مزار اسکندری و همرزمش جانباز خلبان اسماعیل امیدی در صحن داخلی امامزاده حیدر (ع) برگزار میشود.
اما همرزمان و دوستداران محمود اسکندری بهجز مراسم یادبود و سالگرد درگذشت او، سالگرد درگذشت امیر جانباز خلبان اسماعیل امیدی را نیز گرامی خواهند داشت. امیدی نیز روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در پی سکته قلبی درگذشت و به یاران شهیدش پیوست.
محمداسماعیل محترم امیدی، متولد ١٣۲٩ در زاهدان معلمخلبان و خلبان آزمایشی هواپیمای شکاری F5 (Tiger॥) بود و مدتی را هم بهعنوان جانشین فرمانده گردان آموزشی پایگاه هوایی دزفول فعالیت کرده است. او فرماندهی این گردان را نیز به عهده داشته و یکی از خلبانان شرکتکننده در عملیات ١٤٠ فروندی است که از پایگاه دزفول به عراق حمله کردند. امیدی مدتی هم بهعنوان افسر رابط هوایی در نیروی دریایی بندرعباس، تیپ زرهی کرمانشاه و قرارگاه خاتمالانبیاء فعالیت کرده است.
هواپیمای امیدی روز ١١ مهر ٥٩ در مأموریت برای بمباران اطراف شهر ناصریه مورد اصابت پدافند دشمن قرار گرفت و او ناچار به اجکت شد. در نتیجه تنها خلبانی است که با اجکت و فرود سالم به زمین، موفق شد با تلاش انفرادی و بدون کمک تیمهای نجات، خود را به خاک ایران برساند. او یکسال تحت درمان بود و سپس دوباره به گردان پرواز بازگشت. امیدی پس از جنگ مدتی را هم بهعنوان کاپیتان هواپیمای مسافربری فعالیت کرد.
طبق هماهنگیهای کانون خلبانان و نیروی هوایی، برای تسهیل در رفت و آمد علاقهمندان، ساعت ۶:۴۵ صبح فردا پنجشنبه یکدستگاه اتوبوس در مجتمع مسکونی پردیسان و از مقابل دفتر امیر خلبان محمد غلامحسینی به سمت محل برگزاری اینمراسم حرکت میکند.
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