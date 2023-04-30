امیر خلبان رسول هوشیار به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول هوشیار استادخلبان پیشکسوت نیروی هوایی درگذشت و به یاران شهیدش پیوست. وی از خلبانان ترابری نیروی هوایی و از نخبگان رساندن مهمات به جبهه‌های جنگ بود که دوتن از آشنایانش نیز از خلبانان و ایثارگران نیروی هوایی هستند.

ابوالفضل هوشیار از خلبانان F14 در سال‌های جنگ برادر زنده‌یاد هوشیار و حسن مکری دیگر خلبان ترابری، برادر همسر اوست.

رسول هوشیار متولد ۱۰ مهر ۱۳۱۳ در تهران است. سال ۱۳۳۷ به نیروی هوایی وارد شد و یکی از خلبانان بسیار قدیمی و پیشکسوت محسوب می‌شد که از همدوره‌هایش می‌توان از امیرْ نصرت عبداللهی‌فر نام برد. او در ایران با هواپیماهایی مثل هاروارد پرواز کرد و سپس به آمریکا اعزام شد و آموزش پرواز با هواپیمای F86 را پشت سر گذاشت. پس از بازگشت به ایران، به پایگاه دزفول منتقل شد و با شکاری F86 پرواز کرد.

سال ۱۳۴۱ که گردان‌های ترابری نیروی هوایی در حال تشکیل بودند، به خلبان‌ها اعلام شد در صورت تمایل می‌توانند به این‌گردان‌ها منتقل شوند که رسول هوشیار، حسن مکری و بهزاد معزی داوطلبانه به گردان ترابری رفتند و ابتدا با هواپیمای داکوتا پرواز کردند. هوشیار با ورود هواپیمای C130 به ایران، به گردان این‌هواپیما منتقل شد و تا پایان عمر خدمت خود در نیروی هوایی با همین‌پرنده پرواز کرد. همچنین معلم‌خلبان آن شد.

هوشیار سال ۱۳۵۸ معاون امنیت پرواز نیروی هوایی شد. عکس معروفی هم که در آن، هوشیار کنار امام خمینی (ره) نشسته مربوط به دیدار دست‌اندرکاران عملیات پیروز حمله به H3 است که هوشیار آن‌زمان جانشین معاون عملیات نیروی هوایی بود. او از موسسان شرکت هوایی پیام در اواخر دهه ۶۰ است و مدتی را هم به‌عنوان معاون عملیات شرکت هوایی کیش ایر مشغول بود.