جانباز خلبان فرج الله فرسیابی به یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جانباز خلبان فرجالله فرسیابی یکی از خلبانان ایثارگر گردان ۱۱ شناسایی پایگاه یکم شکاری مهرآباد و همرزمان شهید فریدون ذوالفقاری در سالهای دفاع مقدس، صبح دیروز چهارشنبه ۱۴ دی درگذشت و به یاران شهیدش پیوست.
اینجانباز ۷۵ درصد، که چندروز گذشته را در بستر بیماری در بیمارستان گذرانده بود، صبح دیروز از دنیا رفت.
وی متولد ۱۳۲۵ است و فروردین ۵۱ وارد دانشکده خلبانی شد. او دوره شبانهروزی آموزش را بهسرعت پشت سر گذاشت و برای دوره ویژه آموزش ناوبری هواپیمای جنگنده به آمریکا اعزام شد. پروازهایش را با هواپیمای T29 انجام داد و اردیبهشت ۵۳ پس از فارغالتحصیلی به ایران بازگشت و به گردان ۱۱ شکاری رزمی فانتوم (F4-E) فرستاده شد و پس از دیدن دوره یکساله رزمی، به گردان ۳۳ شکاری پایگاه سوم شکاری منتقل شد. سال ۵۵ آزمونی بین خلبانها برای طی دوره هواپیمای شناسایی فانتوم برگزار شد و فرسیابی نمره خوبی کسب کرد که دوباره به آمریکا اعزام شد.
فرسیابی پس از بازگشت به ایران، بهعنوان خلبان متخصص کابین عقب هواپیمای RF4 در گردان یازده شناسایی تاکتیکی مهرآباد مشغول به کار شد. در ۷ بهمن سال ۶۱ سانحهای برای این خلبان و کابین جلویش حمیدرضا نادرینیا رخ داد که به جانبازیاش انجامید. این مأموریت عکسبرداری برای شروع عملیات والفجر مقدماتی در نظر گرفته شده بود که در آن، فانتوم ایرانی مورد اصابت موشک هوا به هوای خلبان میراژ عراقی قرار گرفت. موشک درست به کابین برخورد کرد و نادرینیا شهید و فرسیابی نیز ضمن اجکت و خروج اضطراری از کابین، چشم چپ خود را از دست داد. به این ترتیب از رده پروازی خارج شد. او سال ۷۰ بهعنوان وابسته نظامی ایران به سوئیس رفت و اول آبان ۷۴ پس از سیسال خدمت با درجه سرتیپ دومی بازنشسته شد.
مراسم تدفین امیر فرجالله فرسیابی روز شنبه در گلزار شهدای شهر لواسان زادگاه وی برگزار میشود.
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