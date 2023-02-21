یکی دیگر از عقابان آسمان ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پیروز خلبان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از مدتی بیماری امروز سه‌شنبه ۲ اسفند درگذشت و به یاران شهیدش ملحق شد.

این‌معلم‌خلبان پیشکسوت از چندروز پیش در ICU بیمارستان بستری شده بود که در نهایت پس از تحمل درد و رنج‌های جسمی امروز درگذشت.

مراسم خاکسپاری این‌قهرمان جنگ فردا چهارشنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۱ با حضور تعدادی از خلبانان و همرزمان وی، در قطعه ۳۰۷ بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

برنامه ختم و یادبود زنده‌یاد پرویز پیروز هم روز شنبه ۶ اسفند از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می‌شود.