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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۵۱

پس از مدتی بیماری؛

یکی دیگر از عقابان آسمان ایران درگذشت

یکی دیگر از عقابان آسمان ایران درگذشت

پرویز پیروز از معلم‌خلبانان شکاری نیروی هوایی امروز سه‌شنبه درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پیروز خلبان شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از مدتی بیماری امروز سه‌شنبه ۲ اسفند درگذشت و به یاران شهیدش ملحق شد.

این‌معلم‌خلبان پیشکسوت از چندروز پیش در ICU بیمارستان بستری شده بود که در نهایت پس از تحمل درد و رنج‌های جسمی امروز درگذشت.

مراسم خاکسپاری این‌قهرمان جنگ فردا چهارشنبه ۳ اسفند از ساعت ۱۱ با حضور تعدادی از خلبانان و همرزمان وی، در قطعه ۳۰۷ بهشت زهرای تهران برگزار می‌شود.

برنامه ختم و یادبود زنده‌یاد پرویز پیروز هم روز شنبه ۶ اسفند از ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می‌شود.

کد مطلب 5714822

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