عملیات اجرایی ساخت ۱۹ واحد مسکونی در گرمی‌ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولایی پیش از ظهر شنبه در بازدید از پروژه‌های مسکن شهرستان گرمی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۹ واحد مسکونی در قالب طرح «نهضت ملی مسکن» در محل شهرک ولیعصر (عج) گرمی اظهار کرد: آغاز عملیات اجرایی پروژه «نهضت ملی مسکن» در شهرستان گرمی به صورت جدی پیگیری می‌شود و در تلاش هستیم تا با رفع مشکل متقاضیان در تأمین مبلغ اولیه این عملیات را سرعت بیشتری بدهیم.

وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح وجود ندارد، افزود: اعتبار پروژه برای هر واحد مسکونی ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات در قالب «طرح نهضت ملی مسکن» همراه با زمین رایگان دریافت شده که کل متراژ زمین پیش‌بینی شده برای طرح در شهرستان گرمی ۲۴ هزار و ۸۹۴ مترمربع است.

فرماندار شهرستان گرمی ادامه داد: ظرفیت زمین برای یک هزار و ۱۷۰ متقاضی پیش‌بینی شده است که در شهرک ولیعصر (عج) قطعه زمین به صورت تک واحدی ویلایی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد هر چند برخی از متقاضیان از تأمین زمین در محل اجرای این پروژه در شهرک ولیعصر گله‌مند هستند.

مولایی بیان کرد: علاوه بر شهرک ولیعصر، در پشت جایگاه محمدیان ساخت واحدهای مسکونی به صورت پنج واحدی با تأمین زیرساخت‌ها آغاز شده است که یک قطعه به چهار نفر به صورت گروه ساخت اهدا می‌شود.

وی افزود: امیدواریم با تدبیری مناسب افراد فاقد سرپناه در دولت سیزدهم بتوانند سرپناهی شایسته پیدا کنند.