۱۷ نفر از لیدرهای اغتشاشات در گلوگاه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود کلوانی گفت: در ادامه شناسایی عناصر اصلی اغتشاشات و اخلالگران نظم عمومی که با سو استفاده و موج سواری بر اعتراضات مردمی در روزهای اخیر در چند عملیات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی این افراد در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات با همکاری سازمان‌های اطلاعات با بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات پلیسی ۱۷ نفر از این افراد که لیدر اصلی و سرکرده تشکیلات اغتشاش بوده و موجب رعب و وحشت در بین شهروندان شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه پرونده اغتشاشگران شهرستان تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شده است، ادامه داد: شناسایی و دستگیری هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت همچنان در دستور کار پلیس است.