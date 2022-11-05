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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۹

فرمانده انتظامی گلوگاه:

۱۷ نفر از لیدرهای اغتشاشات در گلوگاه دستگیر شدند

۱۷ نفر از لیدرهای اغتشاشات در گلوگاه دستگیر شدند

گلوگاه - فرمانده انتظامی گلوگاه از دستگیری ۱۷ نفر از لیدرها و عاملان اصلی ناآرامی‌های اخیر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود کلوانی گفت: در ادامه شناسایی عناصر اصلی اغتشاشات و اخلالگران نظم عمومی که با سو استفاده و موج سواری بر اعتراضات مردمی در روزهای اخیر در چند عملیات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی این افراد در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات با همکاری سازمان‌های اطلاعات با بررسی‌های همه جانبه و تحقیقات پلیسی ۱۷ نفر از این افراد که لیدر اصلی و سرکرده تشکیلات اغتشاش بوده و موجب رعب و وحشت در بین شهروندان شده بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه پرونده اغتشاشگران شهرستان تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شده است، ادامه داد: شناسایی و دستگیری هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت همچنان در دستور کار پلیس است.

کد مطلب 5624963

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