کشف ۲۵۴ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان کوهسرخ/‏۳‬ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قربان زاده ظهر شنبه در محل فرماندهی انتظامی خراسان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل موادمخدر را شناسایی و در عملیات غافلگیرانه آن را متوقف کردند، در بازرسی از این خودرو ۲۵۴ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.

جانشین فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: أموران پلیس مباره با موادمخدر کوهسرخ با همکاری اطلاعاتی مأموران مبارزه با موادمخدر استان به اطلاعاتی در خصوص انتقال مقدار قابل توجهی مواد مخدر از طریق محورهای مواصلاتی این شهرستان دست یافتند.

وی ادامه داد: در این عملیات یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ نیز به عنوان راه پاکن خودروی حامل مواد مخدر متوقف و در مجموع سه متهم دستگیر و متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.