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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۰۶

فرمانده انتظامی بوشهر:

کالای قاچاق میلیاردی در بندر دیلم کشف شد

کالای قاچاق میلیاردی در بندر دیلم کشف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی استان بوشهر از کشف وضبط کالای قاچاق لوازم خانگی و یک دستگاه لیفتراک به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح برخورد با کالای قاچاق و حمایت از کالای داخلی، مأموران انتظامی شهرستان دیلم در یک عملیات غافلگیرانه در محورهای مواصلاتی منتهی به استان‌های همجوار تعداد سه دستگاه خودرو سواری حامل انواع کالای قاچاق شامل تلویزیون، لوازم خانگی و یک دستگاه کامیون خاور حامل «لیفتراک» را توقیف و به مقرر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: در بررسی‌های صورت گرفته برابر اعلام کارشناسان پلیس آگاهی ارزش کالای مکشوفه سی و پنج میلیارد ریال برآورد شد.

سردار سوسنی بیان کرد: در این راستا چهار نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی گفت: نباید اجازه دهیم کالای قاچاق که معضلی بزرگ برای تولیدکنندگان داخلی است وارد کشور شود و تمام تلاش خود را برای مقابله با پدیده شوم قاچاق به کار خواهیم بست.

کد مطلب 5624981

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