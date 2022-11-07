جدایی صف معترضان از آشوبگران

ماموستا عبدالرحمن مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشرفت و ترقی هر جامعه‌ای در سایه امنیت و آسایش ممکن است و پیش زمینه‌های امنیت زا در جامعه از وظایف خاص دولتمردان و مسؤلین ذی ربط است و در این میان عواملی مانند امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی، امنیت فرهنگی و تأمین معیشت اقشار مختلف جامعه به صورت خرد و کلان از حقوق اولیه جامعه به شمار آمده و از اسباب وحدت رویه و مترقی بودن جامعه است.

وی افزود: گاهی سوءمدیریت‌ها یا ضعف مدیریتی و عدم شایسته سالاری و یا ایجاد شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی امنیت جامعه ما را به خطر می‌اندازد و کم توجهی به مطالبات به حق مردمی به صورت عام و خاص و از طرفی سوءاستفاده سودجویان و یا بهتر بگویم فرصت طلبان و از همه مهم‌تر نقشه‌های شوم نظام سلطه و اذناب آنان و تلبیس آنها سبب ایجاد حوادثی ناگوار شده می‌شود.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: بصیرت، هوشیاری و دلسوزی در این برهه از زمان و حساسیت‌های موجود می‌طلبد مسئولین خدوم ما با رسیدگی به مطالبات حق و شنیدن صدای معترضان، صف دوستان را از دشمنان جدا کنند.

وی ادامه داد: وظیفه علما و خواص ما بنا به فرموده نبی مکرم (ص) که فرمودند الدین النصیحه قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمه المسلمین وعامتهم این است که همه ناصحی امین و دلسوزی حکیم باشیم و زحمات ۴۳ سال انقلاب و خون شهدا و آرمان‌ ها و اقتدار به دست آمده را تحت الشعاع قرار ندهیم.

ماموستا مرادی تاکید کرد: در ایران اسلامی و میهن عزیز ما اقوام مختلف و مذاهب اسلامی سال‌های سال است با کمال آرامش و با دفاع از مرزهای میهن اسلامی و در کنار هم و با خون خود اتحاد و انسجامی را خلق کرده‌اند که در سایه آن رشد و پویایی دینی و دنیای قابل بیانی را در منطقه شاهد بوده و هستیم اما این وحدت اقوام و مذاهب برای دشمنان ناخوشایند بوده و با ترفندها و توطئه‌های گوناگون و خواسته یا ناخواسته و با اسباب مختلف در فکر بهم زدن آن هستند.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه تصریح کرد: شیعه و سنی باهم برادر و هم میهن و دوستدار دین و مذهب و میهن خویش هستند و هرگز فریب دشمنان را نخواهند خورد و در نمازهای جمعه اعلام موضع خود را کرده‌اند و انسجام و وحدت خویش را ثابت نموده و اگر هم دغدغه‌های از اطراف هست باید حل و فصل شده و دلسوزان نظام و ملت پیش قدم باشند و مجدد می‌گوئیم که نیازی به دخالت بیگانگان و خوش نشینان خارجی نداریم که دایه مهربان‌تر از مادر شوند برای ما، مطالبات ما گلایه‌های ما، رنج‌های ما، مربوط به ما است.

وی خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران اعم از فارس و ترک و لر و کرد و بلوچ و شیعه و سنی، در کنار هم هستند و همانطور که هشت سال دفاع مقدس خون ما به هم آمیخت و مرزها را پاسبانی نمودیم الان هم همه ملت انفسنا هستیم و نظام و ملت و دولت یک خانواده هستند و مشکلاتشان را خود حل خواهند کرد.

وی بیان کرد: در این میان ایجاد اختلاف، تفرقه، تعصب، تشتت، اهانت هم مقبول نبوده و شایسته اقوام و مذاهب ایران زمین نیست.