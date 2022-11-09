محموله سوخت قاچاق در میاندوآب توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین رستم پور از کشف و توقیف ۳۹ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم سوخت قاچاق از نوع گاز مایع و ۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در ایست و بازرسی پلیس در محور میاندوآب به تبریز خبر داد.

وی ادامه داد: مأمورین ایست و بازرسی انتظامی شهرستان میاندوآب حین کنترل خودروهای عبوری در محور میاندوآب – تبریز به یک دستگاه خودرو بونکر به ظن حمل سوخت غیرمجاز و قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی میاندوآب افزود: در بازرسی از خودروی متوقف شده، ۳۹ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم سوخت قاچاق از نوع گاز مایع کشف و توقیف شد.

وی با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش محوله مکشوفه ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این رابطه یک دستگاه خودرو بونکر توقیف و یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شدند.

رستم پور افزود: مأموران ایست و بازرسی انتظامی شهرستان میاندوآب در یک عملیات دیگر نیز حین کنترل خودروهای عبوری در محور میاندوآب _تبریز به دو دستگاه خودرو تریلی ۱۸ چرخ به ظن حمل سوخت غیر مجاز و قاچاق مشکوک و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: در بازرسی از خودروهای متوقف شده مقدار ۶۴ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف شد.

وی با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه ۲۶ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این زمینه دو دستگاه خودرو تریلی ۱۸ چرخ توقیف و دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مراجع قضائی شد.