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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۲

۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در جاسک کشف و ۲۶ خودرو توقیف شد

۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در جاسک کشف و ۲۶ خودرو توقیف شد

جاسک - دادستان عمومی و انقلاب جاسک از کشف و ضبط ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۲۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در عملیات شبانه نیروهای انتظامی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد پارسانیا، اظهار کرد: در راستای مبارزه با جرایم حوزه سوخت نیروهای انتظامی در عملیاتی شبانه با متخلفان و فعالان غیرمجاز حوزه سوخت در شهرستان جاسک برخورد کردند.

وی افزود: در این عملیات مجموعاً ۱۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط و ۲۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک، بیان کرد: در جریان این عملیات ۱۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف، پنج دستگاه وسیله نقلیه مجهز به مخازن نامتعارف و هشت دستگاه خودروی حامل سوخت قاچاق توقیف شد.

پارسانیا، ادامه داد: همچنین ۱۸ دستگاه خودروی دارای فعالیت غیرمتعارف سوختی نیز در این عملیات توقیف شدند.

وی تأکید کرد: نظارت و برخورد با متخلفان حوزه سوخت‌ریزی با جدیت تمام ادامه خواهد داشت تا از حقوق مردم در این زمینه محافظت شود.

کد مطلب 6944179

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