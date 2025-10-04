کشف ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مرادی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای طرح مقابله با قاچاق سوخت، در محدوده ایست بازرسی ورودی بازارچه پرویزخان به چندین دستگاه خودرو مشکوک و اقدام به توقیف آن ها کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروها، مقدار ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش تقریبی ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، کشف شد.

جانشین انتظامی شهرستان قصرشیرین در پایان توقیف ۳۵دستگاه موتورسیکلت و ۴ دستگاه خودرو و دستگیری ۸ نفر در این راستا و معرفی به مراجع قضائی جهت صدور حکم لازم، خبر داد.