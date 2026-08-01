کشف ۴۵ هزار لیتر گاز مایع قاچاق به ارزش ۲۷ میلیارد ریال در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل و پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این کامیون در بازرسی از آن ۴۵ هزار لیتر گاز مایع قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۷ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم راننده کامیون پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ رستمی با تأکید بر اینکه پلیس به صورت شبانه‌روزی و با اقتدار با قاچاق کالا سوخت و مواد مخدر مقابله می‌کند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه دپو سوخت، قاچاق کالا یا مواد مخدر مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و دستگیری متخلفان اقدام شود.