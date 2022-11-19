محمدرضا جان نثاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه عملیات رصد وشناسایی لیدرهای اغتشاشات و همچنین عوامل تروریستی در استان اصفهان با همکاری نیروهای نظارتی در حال انجام است، اظهار داشت: دستگاه قضائی نیز حمایت‌های خوبی را داشته و دستور ویژه قضائی در این زمینه صادر کرده است.

وی افزود: تاکنون سرنخ‌هایی از تروریست‌های سرنخ‌هایی از عاملان حادثه تروریستی در میدان نگهبانی خانه اصفهان به دست آمده که در دست بررسی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با بیان اینکه همه تلاش ما شناسایی عاملان این جنایت است، افزود: باید توجه داشت که در یک روز ۲ بسیجی و یک سرهنگ نیروی انتظامی به مقام شهادت نائل آمدند و ما باید پاسخگوی خون شهدا باشیم.

وی ادامه داد: همچنین در همان روز ۲۵ آبان ماه سه نفر از شهروندان سمیرم در اغتشاشات جان خود را از دست داده‌اند که بررسی علت مرگ آنها در دست بررسی است.