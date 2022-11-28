️رشد ۲۴ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

فریبرز کرمی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری ۱۲۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تردد در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه انجام شد که از رشد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

️وی افزود: از مجموع ترددهای انجام شده ۱۸ میلیون و ۳۳۵ هزار تردد توسط وسایل نقلیه سنگین انجام شده است که نسبت به سال گذشته با تردد ۸۳ میلیون و ۶۰۳ هزار تردد افزایش ۲۰ درصدی داشته است.

کرمی گفت: تردد وسایل نقلیه سبک نیز افزایش چشمگیری داشته است که آمار ثبت شده ۱۰۳ میلیون و ۹۸۴ هزار تردد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۴ درصدی داشته است.‌

️وی عنوان کرد: بیشترین تردد در محور کرمانشاه به بیستون با تعداد شش میلیون و ۴۸۳ هزار تردد به ثبت رسیده است.

️مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه بیان کرد: همچنین کمترین تردد در محور سنقروکلیایی به میان‌راهان با ۵۵۲ هزار تردد است.

️کرمی تصریح کرد: ۴۰ دستگاه دوربین ثبت تخلف هوشمند، چهار دستگاه توزین حین حرکت و ۸۲ دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه و ۳۳ دوربین نظارتی به صورت شبانه روزی فعال و تردد در جاده‌های استان کرمانشاه و وظیفه خدمات رسانی به کاربران جاده‌ای را انجام می‌دهند.