خودکفایی ایران در تعمیر کابل فیبرنوری در اعماق دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، در پی آسیب دیدن کابل فیبر نوری دریایی (GBI) در بستر دریای خلیج فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختلال و کاهش ظرفیت ارتباطات بین‌الملل در کشور شد، یک شرکت ایرانی با حمایت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت؛ برای نخستین بار موفق شد کابل‌های فیبر نوری آسیب دیده در اعماق دریا را ابتدا مکان یابی و سپس قسمت آسیب دیده را که طول آن به چهار کیلومتر می‌رسید در عملیات دشوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند.

تعمیر کابل فیبر نوری دریایی از جمله فناوری پیشرفته محسوب می‌شود که جمهوری اسلامی ایران پنجمین کشور در جهان است که توانسته است با تعمیرکابل‌های فیبر نوری در اعماق دریا، به خود کفایی برسد.

دستیابی به دانش و فناوری تعمیر کابل‌های فیبر نوری در اعماق دریا توسط متخصصان داخلی در کنار سایر پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران به باشگاه کشورهای توسعه یافته در حوزه ارتباطات و فناوری وارد شده و این دستاورد می‌تواند ضمن خودکفایی، انحصار سلطه فناوری اطلاعات چند کشور را در این زمینه به چالش بکشد.

خوشبختانه با توجه به رویکرد مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت جهت حمایت از شرکت‌ها و متخصصان ایرانی در حوزه فناوری، می‌توان علاوه بر مقابله با تحریم‌های بین‌المللی در این حوزه، باعث صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه‌های ارزی شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت بر این باور است که موفقیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فناوری رابطه مستقیمی با ارتقای کیفیت خدمات آنان دارد و البته این شرکت نیز همواره به دنبال راهکارهای قابل اطمینان برای حمایت از شرکت‌های داخلی برای موفقیت و دستیابی به جدیدترین فناوری‌های روز است.

امروزه بخش اعظمی از داده‌ها از طریق کابل‌های فیبر نوری در آب‌های جهانی انتقال داده می‌شود که از سرعت، کیفیت و امنیت بسیار مناسبی برخوردار است.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با تعمیر این ناحیه از کابل فیبر نوری عملاً ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشور اضافه شد.

محمد زاده لاجوردی درباره پیچیدگی این فناوری افزود: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می‌کند و برای تعمیر آن باید ابتدا نقطه آسیب دیده شناسایی شود که ۴ نقطه به همین منظور شناسایی شد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به بالا کشیده شد و از طریق دستگاه‌های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر انجام شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه کیفیت و دقت این تعمیر به تیید ناظران بین المللی رسیده است، گفت: شرکت دانش بنیانی که کار تعمیر را انجام داد به عنوان پیمانکار نگهداری کابل‌های دریایی خلیج فارس هم برای جام جهانی از سوی کشورهای خارجی انتخاب شد.

لاجوردی گفت: این فناوری که در حوزه کابل کشی و تعمیر انجام شد سالانه ۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور خواهد داشت و می‌توانیم به کشورهای منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشور خواهد داشت.