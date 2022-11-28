به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کشاورز ایران، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای درباره وضعیت فعلی بازار چای گفت: بازار چای خوشبختانه بازار باثباتی است و از نظر تولید و واردات کمبودی در بازار نیست.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ هزار تن نیاز بازار و در واقع مصرف کل کشور است، افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تن تولید داخل است و مابه التفاوت سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار تن وارد می‌شود، به این ترتیب بازار به حد کافی تأمین است.

او خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فصل بهره وری چای در کشور به اتمام رسیده، امسال حدود ۱۱۶ هزار تن برگ سبز و بالغ بر ۲۶ هزار تن چای خشک تأمین شده است و لذا وضعیت عرضه و بازار خوب است.

جهانساز درباره اقداماتی که برای بهبود بازار صورت گرفته نیز اظهار کرد: کارخانجات تولید کیفی کرده اند و برخلاف گذشته خوشبختانه از این طریق ذائقه‌ها به چای داخلی برگشته است و بخش عمده‌ای از چای ما در بسته بندی ها در بازار توزیع می‌شود و بخش کوچکی هم صادر می‌شود.

مزیت رقابتی چای ایران در بازارهای جهانی

جهانساز در پاسخ به این پرسش که مزیت رقابتی چای ایران در دیگر بازارها چیست، عنوان کرد: در واقع بخشی از چای ایران به دلیل جذبه‌ای که دارد صادر می‌شود به ویژه اینکه چای ایران عاری از سموم است.

این مقام مسئول همچنین درباره قیمت چای نیز گفت: قیمت چای طی ۶ ماه اخیر چندان تغییر نکرده است و با توجه به اینکه ارز ارزان قیمت برای واردات نمی‌دهند و چای حال با ارز نیمایی یا ارز آزاد وارد می‌شود در نتیجه می‌بینیم که فاصله قیمت‌ها زیادتر شده است.

جهانساز افزود: به عبارت ساده‌تر در حال حاضر قیمت چای خارجی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و قیمت چای ایرانی تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار یافت می‌شود.

وی گفت: البته چون کالای پرمصرفی نیست مصرف سرانه حداکثر یک کیلوگرم در سال است بنابراین از نظر تأمین چای فشاری به خانواده‌ها وارد نمی‌شود.

اقدامات کیفی سازی چای

رئیس سازمان چای کشور در خصوص اصلی ترین اقدامات کارخانجات در راستای کیفی سازی محصول گفت: بخشی از این کیفی سازی مربوط به برگ سبز چای است که طی چند سال اخیر به واسطه حمایت‌هایی که دولت از بحث قیمت گذاری متناسب با تورم داشته و همچنین به واسطه برداشت کیفی برگ سبز چای صورت گرفته است.

جهانساز افزود: از سوی دیگر کارخانجات توانستند تجهیزات خود را به روز کنند، برندسازی کنند و همچنین محصول خود را با بسته بندی شکیل تر به بازار بدهند تا بازارپسندی بیشتری داشته باشد و به این ترتیب توانستند چای کیفی تری روانه بازار کنند. وی ادامه داد: علاوه بر این کارخانجات چای اقدام به استفاده از دستگاه‌هایی کرده اند که ضایعات چای را جداسازی می‌کند و مانند دستگاه «کالر سورتر» که رؤیت رنگ چای را مناسب می‌کند، به نحوی پیش رفته که کفه تجاری به نفع تولید داخل باشد و برای تولید کننده تولید چای کیفی صرفه داشته باشد.

صادرات چای

رئیس سازمان چای کشور در خصوص جایگاه چای ایران در بازارهای جهانی نیز اظهار داشت: چون یک کشور مصرف کننده چای هستیم و کمتر صادر کننده ایم و از سوی دیگر تنها در گیلان و مازندران بنابراین در بین کشورهای تولید کننده چای جایگاهی بالاتر از دوازدهم از نظر تولید و توناژ داریم. با این وجود از نظر ویژگی‌ها جای ما منحصربه فرد است چون آلوده نیست، سالیانه سمپاشی نمی‌کنیم، بیماری‌ها و آفاتی که زیان اقتصادی ما را بالا ببرد در کشور ما موجود نیست بنابرای چای ما عاری از هرگونه باقی مانده سموم و فلزات سنگین است. بنابراین می‌توان گفت چای ما تقریباً ارگانیک است و تا به حال نشده آزمایشگاهی مواردی که بیانگر سموم باقی مانده یا فلزات سنگین است را گزارش بدهند.

جهانساز در خصوص میزان صادرات چای ایران نیز اظهار داشت: سالانه بین ۸ تا ۱۰ هزار تن چای صادر می‌کنیم به عبارتی یک سوم چای تولیدی کشور صادر می‌شود.

وی تصریح داد: اگرچه حجم صادرات زیاد نیست اما همین میزان به ۲۷ کشور صادر می‌شود از جمله کشورهای آمریکا، اروپایی عراق، تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، روسیه و بعضاً به هند و کنیا نیز با تناژهای مختلف صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان چای در پاسخ به این سوال که برای توسعه بازار چای چه اقداماتی انجام گرفته است نیز اظهار داشت: در ابتدا باید بدانید که اولویت ما صادرات نیست، بلکه الویت ما این است که تولیدات ما در دسترسی مصرف کننده داخلی قرار بگیرد. لذا در حالی که در گذشته سالی ۲۰ تا ۳۰ هزار تن صادرات داشتیم الان چون بازار داخلی رونق پیدا کرده بنابراین تمایل به صادرات کمتری داریم.

او خاطر نشان کرد: با این وجود اقداماتی صورت گرفته تا شرایط تسهیل شود و صادر کننده ها بتوانند به راحتی چای صادر کنند و همچنین ماشین آلاتی آورده ایم که کارخانجات بتوانند چای سازی کنند.

پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در راستای احیای باغات چای

جهانساز در خصوص جدیدترین اقدامات صورت گرفته در راستای احیای باغات گفت: سالانه تسهیلات ارزان قیمت ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۴ ساله در نظر گرفته ایم که هم بتوانند بحث‌های به زراعی را انجام بدهند و مجدداً به چرخه تولید برگردند.

وی افزود: از سوی دیگر تسهیلاتی نیز برای توسعه مکانیزاسیون و تأمین ماشین آلات کشاورزی وام‌های ۴ درصد با بازپرداخت ۴ ساله اعطا می‌کنیم. به این ترتیب الان ماشین‌های برگ چین، ماشین‌های هرس و ماشین‌های شخم ما دقیقاً ماشین الاتی است که در دیگر کشورها استفاده می‌شود و به این ترتیب به روز هستیم.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: محصول چای، متناسب با الگوی منطقه است و جزو گیاهانی است که غالباً در اراضی شیبدار کشت می‌شود در شرایطی که ۷۰ درصد اراضی ما شیبدار است، همچنین با حداقل آب و به صورت دیم کشت می‌شود. از سوی دیگر این اراضی شیبدار از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند و لذا از هر نظر که بنگریم متناسب با الگوی منطقه است و جایگزین دیگری ندارد.