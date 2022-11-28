نیروی دریایی در حیاط خلوت آمریکا حضور مقتدرانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دریاداردوم رضا قربانی عصر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان که به مناسبت گرامی داشت هفتم آذر ماه سالروز حماسه آفرینی‌های نیروی دریایی راهبردی ارتش برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفتم آذر ماه سالروز گرامی داشت نیروی دریایی ارتش و تبریک به همه مردم ایران و ابراز خرسندی از دیدار با حجت الاسلام عبادی زاده امام جمعه شهرستان بندرعباس عنوان کرد: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ که توطئه‌های دشمنان متوجه مملکت ما بود و تمام کشورهای غرب و شرق با قرار گرفتن در برابر ایران خواستار آن بودند که نگذارند انقلاب در ایران اتفاق بیفتد و صدور آن بر دنیا حاکم نشود.

وی افزود: غیور مردان نیروی دریایی طی سه عملیات شهید صفری اشکان و مروارید طومار نیروی دریایی عراق را در هم پیچیدند به طوری که در پایان جنگ هیچ نشانی از نیروی دریایی عراق در خلیج همیشه فارس وجود نداشت.

وی تصریح کرد تمام تئوریسین‌های نظامی در آن زمان در محاسبات توان و آمادگی رزمی خودشان قدرت نیروی دریایی ارتش ایران را ۲۶.۵ درصد تخمین زده بودند و تصور می‌کردند ماه‌ها بعد از شروع جنگ بتواند تجهیزات خود را آماده کند و در دریا حضور پیدا کند. ولی پیروزی نیروی دریایی در همان ابتدای جنگ بر ارتش عراق چنان مقتدرانه بود که نشانی از نیروی دریایی رژیم بعثی بر جای نگذاشت.

وی اذعان کرد: سفید پوشان نیروی دریایی از همه علایق و زندگی خود گذشتند تا از انقلاب نوپای اسلامی جانانه دفاع کنند.

دریاداردوم قربانی در ادامه افزود: امروز نیروی دریایی در آب‌هایی که به نوبه‌ای حیاط خلوت آمریکای جنایتکار است حضور مقتدرانه دارد.

حجت الاسلام محمدعبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان در این دیدار تصریح کرد: در تاریخ پیشین میهن ما نیز سابقه حضور بر دریاها وجود داشته است ولی امروز تسلط و سیطره بر دریاها به لطف نیروی دریایی راهبردی ارتش و بعد از انقلاب اسلامی به نقطه اوج خود رسیده است.

وی اظهار کرد: هر کشوری که در پهنه دریا حضور داشته باشد می‌تواند نقش خود را در صحنه بین‌المللی ایفا کند. امروز نقطه ضعف آمریکا حضور در منطقه است وحضور در آب‌های بین المللی حق مسلم نظام جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان کرد: امروز اگر آمریکایی‌ها و غربی‌ها بخواهند در وضعیت امنیت دریایی منطقه اخلال ایجاد کنند بدانند با سلب امینت از منطقه امنیتی نیز برای آنها وجود نخواهد داشت.

عبادی زاده ضمن تشکر و قدردانی از سفید پوشان نیروی دریای در راستای تأمین امنیت دریانوردی خاطر نشان کرد: همه پهنه‌های دریا زیر پای اقتدار و قدرت شما دریادلان سفید پوش وجود دارد و خواهد داشت و این به لطف زحمات شبانه روزی شما نیروی دریایی راهبردی است.