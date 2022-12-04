به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صیادی جزیره‌های فوتبالی را تجربه‌ای موفق در حوزه مبلمان شهری و برگزاری رویدادهای عمومی عنوان کرد که با استقبال شهروندان تهرانی مواجه شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران خاطرنشان کرد: جزایر فوتبالی از ۲۷ آبان آغاز شده و در طول دو هفته گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر از این جزایر در سه نقطه شهر تهران واقع در میدان امام حسین (ع)، بوستان ملت و میدان امام خمینی (ره) استقبال کرده اند.

جزایر فوتبالی بخشی از پویش "همه هواداران ایران" بوده که در آن بازی‌هایی از جمله؛ پینگ پنگ فوتبال، ضربه ایستگاهی، توپ و کمان، توپ و تور (پنالتی)، فوتبال دستی، فوتبال دستی انسانی و طراحی و اجرا شده است.