اهدای مدال ورزشکار زاهدانی به خانواده شهید شهرکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیبانی، عضو تیم ملی سپک تاکرای کشور که در مسابقات جام جهانی مقام دوم را کسب کرده بود در حاشیه دیدار و دلجویی از خانواده حجت الاسلام شهید سجاد شهرکی، که ظهر یکشنبه با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا با حضور جانشین سپاه سلمان سیستان و بلوچستان برگزار شد، مدال خود را به مادر شهید اهدا کرد.

شایان ذکر است افراد مسلح ناشناس دوازدهم آبان‌ماه حجت‌الاسلام «سجاد شهرکی» امام جماعت مسجد «مولای متقیان» زاهدان را هنگام نماز مغرب مقابل این مسجد به‌ضرب گلوله کلت به شهادت رساندند.

حجت‌الاسلام شهرکی روحانی جوان ۳۲ ساله از فعالان فرهنگی و اجتماعی شهر زاهدان محسوب می‌شد که مسجد مولای متقیان واقع در بلوار «جمهوری اسلامی» را به محور برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و بصیرتی محل تبدیل کرده بود.