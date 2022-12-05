همکاری نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تولید پدافند لیزری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دو شرکت و پیمانکاری نظامی آمریکا و رژیم صیهونیستی با نام لاکهید مارتین و سیستم‌های پیشرفته رافائل روز دوشنبه از تلاش مشترک جدیدی برای توسعه نسخه‌ای از سیستم دفاع هوایی لیزری مبتنی بر پرتو آهنین خبر دادند.

جزئیات کمی از این همکاری‌ها توسط این شرکت‌ها اعلام شده است، اما بنا بر گزارش‌ها آمریکا قصد دارد از این فناوری به همان روشی که تل آویو استفاده می‌کند، استفاده کند و سیستم جدید را به عنوان دفاع نقطه‌ای در برابر هواپیماهای بدون سرنشین و مهمات خاص، مانند خمپاره‌ها و گلوله‌های ضدتانک روانه بازار کند.

شرکت صهیونیستی رافائل در طول سه دهه گذشته در کنار اداره توسعه و تحقیقات نظامی تل اویو و وزارت جنگ این رژیم، در تحقیق و توسعه لیزرهای نظامی سرمایه‌گذاری کرده است، که نتیجه آن سیستم پدافندی گنبد آهنین است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره همکاری‌ها نزدیکی در حوزه نظامی را دنبال می‌کنند و دو طرف بارها علاوه بر برگزاری مانورهای نظامی مشترک، در تولید تسلیحات نظامی نیز همکاری و مشارکت دارند. هفته گذشته نیز ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قرار است با ارتش آمریکا مانور نظامی مشترک برگزار کند. گفته شده در این مانور نظامی جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی و هواپیماهایی برای سوخت گیری هوایی مشارکت دارند و قرار است در این مانور، سناریوهای مختلف برای مقابله با تهدیدات موجود در منطقه تمرین شود.