طرح نظارتی ویژه شب یلدا در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت کردستان، فرزاد سردارزاده اظهار کرد: هم اکنون ۷۵ هزار و ۷۶۸ واحد صنفی دارای پروانه کسب در استان کردستان وجود دارد و از این تعداد بیش از ۳۰ هزار واحد در مرکز استان مستقر هستند که سه درصد از این واحدهای صنفی را فروشگاه‌های متوسط و زنجیره‌ای تشکیل داده است.

وی افزود: به منظور ایجاد آرامش روانی در شهروندان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برخورد با سوءاستفاده‌های احتمالی برخی افراد سودجو، اقدام به اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا به مدت پنج روز می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح بازرسان اداره کل صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی استان در ۲ نوبت صبح و عصر بازار استان را رصد می‌کنند.

رئیس اداره نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان اظهار داشت: تقاضای اقلام خوراکی به ویژه انواع آجیل و شیرینی و میوه‌هایی مانند هندوانه و انار در آستانه شب یلدا افزایش می‌یابد.

سردارزاده افزود: در این طرح اقلام ویژه شب یلدا از نظر موجودی، قیمت و نحوه عرضه مورد رصد قرار می‌گیرد و با هر گونه تخلف احتمالی و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها توسط افراد سودجو برخورد می‌شود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی و صنفی از جمله احتکار، گران فروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و سایر تخلفات صنفی مراتب را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ به ستاد خبری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اطلاع دهند تا بازرسان این اداره کل در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند.