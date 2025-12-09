به گزارش خبرنگار مهر، بخنیار خلیقی بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازاز کردستان اظهار کرد: تشدید نظارت و بازرسی بر بازار استان کردستان همزمان با فرارسیدن شب یلدا از ۱۸ آذرماه آغاز شده و تا پایان همین ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این طرح با هدف کنترل قیمتها، پیشگیری از تخلفات صنفی و بهبود خدمترسانی واحدهای صنفی به شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان اعلام کرد: برای اجرای این طرح، ۱۲ گشت مشترک ویژه شب یلدا در کنار بازرسیهای مستمر روزانه در سراسر استان فعال شدهاند.
نظارت بر کالاهای پرمصرف شب یلدا
خلیقی با اشاره به افزایش خرید کالاهای مناسب این مناسبت، تصریح کرد: تیمهای بازرسی بر واحدهای صنفی عرضهکننده اقلامی همچون انواع میوه، آجیل و خشکبار، شیرینی، گل، کیف، کفش و پوشاک نظارت ویژه دارند و بازرسیها در این حوزهها بهطور مستمر انجام میشود.
به گفته وی، هدف از این نظارتها جلوگیری از نوسان غیرمنطقی قیمتها و اطمینان از عرضه صحیح و سالم کالاهای مورد نیاز مردم است.
برخورد قاطع با تخلفات صنفی
مدیرکل صمت کردستان گفت: در چارچوب این طرح، با هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، عدم درج قیمت، ارائه نکردن فاکتور، بیتوجهی به شیوهنامههای بهداشتی و عرضه کالاهای غیربهداشتی برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی اعلام کرد که پرونده متخلفان پس از تکمیل، برای بررسی و صدور رأی به ادارهکل تعزیرات حکومتی کردستان ارسال خواهد شد.
سامانه ۱۲۴؛ مسیر ارتباطی شهروندان
خلیقی در ادامه با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت عمومی بر بازار گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گزارش خود را به سامانه شبانهروزی ۱۲۴ اعلام کنند تا بازرسان در کوتاهترین زمان رسیدگی لازم را انجام دهند.
